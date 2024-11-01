河南栾川“老君山下游栾川”旅游营销城市推介首站活动在西安隆重举行

12月8日，“老君山下游栾川”栾川县旅游营销城市推介行活动在西安市举办，西安市碑林区文化和旅游体育局党组成员、副局长杨念军出席活动并致辞，栾川县委常委、宣传部长、副县长潘攀对栾川县旅游资源进行了介绍，陕西省旅行社、西安市新闻媒体等200余人参加活动。

12月8日，“老君山下游栾川”栾川县旅游营销城市推介行活动在西安市举办，西安市碑林区文化和旅游体育局党组成员、副局长杨念军出席活动并致辞，栾川县委常委、宣传部长、副县长潘攀对栾川县旅游资源进行了介绍，陕西省旅行社、西安市新闻媒体等200余人参加活动。 12月8日，“老君山下游栾川”栾川县旅游营销城市推介行活动在西安市举办，西安市碑林区文化和旅游体育局党组成员、副局长杨念军出席活动并致辞，栾川县委常委、宣传部长、副县长潘攀对栾川县旅游资源进行了介绍，陕西省旅行社、西安市新闻媒体等200余人参加活动。 活动现场，栾川县文广旅局、老君山、鸡冠洞、重渡沟、酒店业协会、栾川印象进行了全方位推介展示，老君山云海、重渡沟飞瀑、鸡冠洞钟乳及栾川民宿、美食、非遗……一张张绝美图片、一部部旅游宣传片，勾勒出一幅丰富多彩的栾川旅游画卷。 活动期间，栾川县文广旅局与陕西旅游集散中心签订了战略合作意向书，标志着两地旅游合作迈入了新的发展阶段。 据悉，此次“老君山下游栾川”旅游营销城市推介活动还将走进太原、石家庄、济南、南京、合肥、武汉等六个城市，旨在将栾川的优质旅游资源与独特文化魅力推向更广阔。 栾川县地处“千年帝都·牡丹花城”洛阳市，得天独厚的自然环境和地理特点造就了栾川优质的旅游资源，是首批中国旅游强县，境内拥有老君山、鸡冠洞两个5A级景区和重渡沟、竹海野生动物园、伏牛山滑雪场、王府竹海、天河大峡谷、抱犊寨、龙峪湾、养子沟8个4A级景区及十余处乡村旅游点，已形成了以“游奇境栾川，住栾川山居、品栾川味道、购栾川印象、讲栾川故事”为支撑，集冰雪体验、温泉度假、森林康养、红色教育、科考研学、避暑休闲、田园观光等业态多元、体验丰富、特色各异的全域旅游格局。