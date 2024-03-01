央媒观洛 | 洛阳：一件汉服带火一座城

从零收入到日薪1000多元，李新敏只用了10天。本是全职宝妈，闲来无事参加了社区免费的“化妆”培训班，竟端上了“金饭碗”。“现在想来，社区‘早有预谋’。”李新敏说，“一天学8小时，不让带手机，严格得‘不正常’。结业当天，合格的人直接被带去急缺妆造师的汉服店参观，当天拿证当天上岗。”

从零收入到日薪1000多元，李新敏只用了10天。

本是全职宝妈，闲来无事参加了社区免费的“化妆”培训班，竟端上了“金饭碗”。“现在想来，社区‘早有预谋’。”李新敏说，“一天学8小时，不让带手机，严格得‘不正常’。结业当天，合格的人直接被带去急缺妆造师的汉服店参观，当天拿证当天上岗。”

2899人，这是洛阳老城区过去一年培训合格的“妆造师”数量。51期培训班，每一期学员都被一抢而空。在整个洛阳，一年时间新增汉服妆造、摄影等从业人员1.2万人。

新兴职业抢手的背后是新兴产业的火爆。在社交媒体上，这两年，洛阳汉服热度持续走高。洛阳市乘势而上，培育形成涵盖设计、制造、租售、妆造、跟拍等服务的全产业链。汉服体验馆达到1200余家，带动民宿、餐饮、交通等配套产业就业3万人以上。

汉服妆造师李新敏正在给顾客化妆。人民网记者王佩摄

李新敏就职的汉服店老板吕彦强就是被这股热潮“卷”到洛阳的。

2022年，在北京从事外贸工作的吕彦强听到一声“惊雷”：在河南老家的父母，竟然要在洛阳开一家汉服店！“汉服都是小姑娘玩儿的，你们一把年纪掺和啥？”吕彦强当即反对。

没想到，在洛阳工作的爱人却十分支持。“我工作之余去汉服店当过化妆师，我担保，这生意准火！”在吕彦强的忐忑中，店，开起来了。当年春节，客流量猛增，店里忙不过来，吕彦强提前请假回家帮忙。

“万万没想到，这一搭手把我自己也搭进来了，这可能就是‘真香’定律。”吕彦强笑着回忆，“人是真多，晚上10点多了，顾客还挤在门口要往里面涌，全家人都累得快站不住，有钱也不挣了，只想赶紧关门睡觉。”

在家一个月，营业额比在北京一年工资还多，吕彦强毅然决定辞职，接手汉服生意。头一件事，就是扩大规模，开新店。用了多久？仅仅三天！营业执照半小时就办好，最难找的妆造师，政府“送上门”。

“开张时，门头都来不及换，还是老汽修店的招牌。”吕彦强印象深刻。之所以急，是因为要赶上洛阳一年一度的牡丹文化节。新店面积245平方米，化妆台26个，规模相当于老店5倍以上，试营业第一天，利润就近万元。

夜晚的洛邑古城迎来一天中的高光时刻，穿汉服打卡的游客排起了长队。人民网记者王佩摄

小生意折射大市场。汉服已成为洛阳的文旅新符号，吸引着游客前来感受这座城市的魅力。

华灯初上，洛邑古城涌入上千名游客。在这里，唐代酒楼、宋代商铺，交相辉映；小桥流水、青砖黛瓦，一步一景。裙裾飘飘、团扇遮面的古装佳人或倚窗凝思，或凭栏望月，置身其中，让人不辨古今。“来一次洛阳、穿一次汉服”，成为无数人的浪漫之约。

汉服，是周颖从武汉来到洛阳的动力。来之前，她特意订了一家提供免费汉服的酒店。连着两天，她穿着汉服从丽景门到洛邑古城，从应天门到天堂明堂，解锁新体验。“汉服和洛阳的气质太搭了，满大街都是‘穿越者’，在这里，穿着现代服装反而显得有些突兀了。”

更让周颖感到“很受用”的，是洛阳对游客的花式“宠”法：公交地铁凌晨还在运行；政府大院免费停车；景区会为穿汉服的游客准备小礼物；卫生间装上设计感满满的“公主臭美镜”……“处处见细节，让我对洛阳这个城市的好感度拉满。”周颖说。

最大的诚意是免票的实惠。“人气火爆的洛邑古城竟然免费！”这让周颖意想不到。而免费的背后，是洛阳市“算大账”的“精明”。洛邑古城刚火时，也想收门票增加营收。市委、市政府考虑再三，决定放弃门票经济，为洛阳引来更大客流量。同时，严格控制古城业态，尽可能留给游客沉浸式的文旅体验。

洛阳汉服研究院设计师制作中国国际时装周“龙门月窗”发布会服装。张文琪摄

“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”。洛阳以古都文化为底蕴，大力发展“穿越式”汉服经济，形成“汉服+造型+拍摄+写真”全链条产业，打造“汉服+演艺”“汉服+剧本杀”“汉服+研学”“汉服+节会”等组合，多维度、持续地丰富着游客的汉服体验。

“‘汉服热’带火了‘洛阳热’。我们创新打造沉浸式文旅新场景、新业态，从‘看景’到‘入景’，让广大游客沉浸其中、自得其乐。持续在‘吃住行游购娱’上下功夫，让流量变‘留量’，让洛阳从‘出圈’变‘长红’。”洛阳市老城区委书记赵书政说。

“文化复兴，衣冠先行。‘汉服热’的背后是中国式审美的回归和传统文化的流行。把汉服问题研究透，并与时俱进发扬光大，就是继承发扬优秀传统文化。”洛阳汉服研究院院长马胜杰说。

一件汉服带火一座城。如今的洛阳，依托“汉服经济”，激活了文旅融合一池春水。（人民网记者 徐驰 王佩）