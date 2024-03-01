“五一”忙生产！洛钼集团一季度创下单季产量记录

皮带源源不断地将矿石投入半自磨投料口，磨机、电积、钴干燥车间机器轰鸣，一块块锃亮的铜、一袋袋精细的钴陆续产出……4日，时值“五一”假期，远在刚果(金)的洛阳栾川钼业集团股份有限公司KFM项目员工仍在抢时间、卡节点、忙进度。

皮带源源不断地将矿石投入半自磨投料口，磨机、电积、钴干燥车间机器轰鸣，一块块锃亮的铜、一袋袋精细的钴陆续产出……4日，时值“五一”假期，远在刚果(金)的洛阳栾川钼业集团股份有限公司KFM项目员工仍在抢时间、卡节点、忙进度。

洛钼集团KFM项目拥有9万吨铜、3万吨钴以上的产能，是全球最大的镍钴矿山。今年以来，KFM项目保持快节奏生产，1月至3月铜钴产量和浸出率均高于计划，取得了良好成绩。为了继续保持高质量生产，KFM公司“五一”期间生产服务不停步，一线员工坚守岗位，加班加点促生产、保服务，继续推进产能提升、设备维护、技术改造等各项工作。

4月29日，洛钼集团公布的2024年第一季度财报显示，企业实现营业收入461.21亿元，同比增长4.15%；归母净利润20.72亿元，同比增长5.53倍。其中，铜钴板块产铜14.75万吨，同比增长122.86%，产钴2.52万吨，同比增长392.23%，双双创下企业单季历史最高产量纪录。（洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫）