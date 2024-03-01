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洛阳城市候机楼“五一”假期运行平稳 继续提供免费接驳服务
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.05.03 15:20

　　5月3日，洛报融媒记者从洛阳交运集团获悉，“五一”假期以来，洛阳城市候机楼运行平稳，预计5日迎来返程业务高峰。

　　“五一”假期，洛阳城市候机楼推出系列暖心服务：5月1日至10日，洛阳城市候机楼将开展免费接驳活动，城市区(不含孟津、偃师、伊滨)旅客可电话预约，由专车上门接至洛阳城市候机楼；同时，该候机楼设立假期服务热线61122666，为旅客出行乘车提供信息咨询服务，并安排专人全程协助办理自助值机手续，协助旅客提拿行李，护送旅客上车；免费赠送瓶装水、一次性口罩、针线包、急救包等物品。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 刘战锋 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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