已达到最大承载量！应天门暂停线上购票 北广场将启动限流措施

邂逅隋唐微信公众号刚刚发布公告称，隋唐洛阳城应天门遗址博物馆今日预约入园人数已达到最大承载量，景区现启动限流措施，暂停线上购票。北广场将于今日18:30启动限流措施，暂停进入。

隋唐洛阳城景区公告

亲爱的游客朋友们：

隋唐洛阳城应天门遗址博物馆今日预约入园人数已达到最大承载量。为保障景区游览秩序与游客参观安全，营造舒适和谐的出游环境，根据“限量、分时、错峰”的规定，景区现启动限流措施，暂停线上购票。今日已预约游客请根据现场引导有序入园，未预约游客可先至明堂天堂、九洲池景点参观游玩。夜游九洲全新实景国风演出《风启九洲》带您在流光璀璨、歌舞盛宴中一睹盛世之风。

另外，应天门北广场客流持续增加，为确保大家出行安全，北广场将于今日18:30启动限流措施，暂停进入。同时，我们建议您绕行该区域，不要在广场及周边道路聚集。由此给您带来的不便我们深表歉意，敬请谅解！

隋唐洛阳城景区感谢每一位朋友的关注与支持，您可及时关注景区消息发布，了解最新动态。旅途中的每一刻都如诗如画，放慢脚步、放松心情，最美的风景一直在路上，祝您旅途愉快！

服务电话：

0379-65063201(应天门、九洲池)

0379-61109905(明堂天堂)

洛阳隋唐城运营管理有限公司

2024年5月2日

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