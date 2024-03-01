提醒！“五一”假期前往白马寺景区请提前预约门票

洛阳白马寺微信公众号今日发布消息称，白马寺景区实行门票预约游览制，所有游客请提前实名预约景区门票。

尊敬的游客朋友：

白马寺景区实行门票预约游览制，所有游客请提前实名预约景区门票，并按照预约时段进行游览参观，年票游客需持年票及预约二维码刷码进入景区，未预约，勿前往。您可提前在洛阳白马寺官方微信平台预约景区门票，以免因未预约给您的行程造成不便。

目前，5月1日白马寺线上门票预约已满，5月2日至5月5日预约已近饱和。已预约的游客请按照预约时段有序进寺。尚未预约门票的游客请尽早预约或调整行程，选择5月6日之后日期，错峰出行。

给您造成不便敬请谅解!

洛阳白马寺

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