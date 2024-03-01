网友反映洛浦秋风园晚上路灯不亮 市城管局迅速排查检修

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：洛浦秋风园西苑桥至瀛洲桥路段，晚上路灯不亮，给散步居民带来很多不便，希望及时恢复照明！

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：洛浦秋风园西苑桥至瀛洲桥路段，晚上路灯不亮，给散步居民带来很多不便，希望及时恢复照明！

市城市管理局回复：经排查，因线路故障，导致该段路灯不亮，园区已安排工作人员进行检修，现已修复完毕恢复照明。下一步，洛浦公园将加大园区设施排查管护力度，更好地服务于入园游客。如遇相关问题，游客也可拨打园区24小时投诉救援咨询电话63256760，工作人员将及时进行处理。

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