洛阳市客家文化大讲堂系列活动启动

近日，客家文化大讲堂系列活动在洛阳方志馆正式启动，旨在进一步擦亮洛阳客家祖根地的品牌，弘扬黄河文化、河洛文化、客家文化，更好地迎接第33届世客会在洛举行。

近日，客家文化大讲堂系列活动在洛阳方志馆正式启动，旨在进一步擦亮洛阳客家祖根地的品牌，弘扬黄河文化、河洛文化、客家文化，更好地迎接第33届世客会在洛举行。 近日，客家文化大讲堂系列活动在洛阳方志馆正式启动，旨在进一步擦亮洛阳客家祖根地的品牌，弘扬黄河文化、河洛文化、客家文化，更好地迎接第33届世客会在洛举行。 该活动主题为“弘扬客家文化喜迎世客盛会”，由洛阳市委宣传部、市委直属机关工委、市委党史和地方史志研究室、市侨联、世界客属第33届恳亲大会筹备委员会办公室主办，洛阳方志馆、洛阳客家联合会共同承办。 当天，洛阳市客家联合会会长姬铁成以《客家祖根地洛阳》为题，进行了大讲堂活动的第一课，系统阐述了客家文化与客家祖根地洛阳的渊源，帮助现场观众了解、熟悉客家祖根地知识。 据了解，客家文化大讲堂活动将持续到8月30日，将邀请近20名洛阳市以及国内相关专家学者授课。（洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 文/图）