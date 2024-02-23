洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

小女孩险被骗17万余元 警惕诈骗黑手伸向孩子！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.19 08:23

　　眼下，很多青少年沉迷于网络游戏、刷短视频，由于他们缺乏辨别能力，成为诈骗分子的“围猎”对象。近日，我市一名小学生险些被骗走17万余元，幸亏家长及时发现并报警。针对未成年人的诈骗案件有哪些常见类型？如何避免被骗？昨日，记者采访了办案民警。

　　网上结识“民警”，对方遥控指挥她进行转账操作

　　13日凌晨1时许，洛龙公安分局古城派出所接到辖区群众报警称，其孩子遭遇网络诈骗，被骗17万余元。涉案金额大，办案民警李玉博和同事乔远高度重视，将报警人高女士及其10岁的女儿豆豆(化名)带到派出所，豆豆比较害怕，说不清事情经过。民警一边安抚豆豆的情绪，一边了解情况。

　　原来，平时高女士与爱人工作较忙，豆豆由其奶奶照看。当晚，豆豆玩平板电脑上网时，在网络平台上认识了一名网友。对方以送游戏“皮肤”为由拉近与豆豆的关系，了解豆豆的家庭情况，然后自称是“公安民警”，要求豆豆拿来奶奶的手机进行操作，如果不照办将上门抓她，豆豆被骗子的威逼利诱吓住了。

　　“豆豆的平板电脑上面有个‘Facetime通话’功能。”李玉博说，骗子利用该功能与豆豆视频通话，远程遥控指挥豆豆绑定奶奶的银行卡，进行转账操作。就在豆豆要把最后一个验证码提供给骗子时，高女士恰好回到家中，发现豆豆行为异常，及时拨打了110报警。

　　当时，豆豆奶奶的银行卡里有17万余元，一家人不清楚是否被骗子转走，乔远和李玉博立即联系银行客服对银行卡进行挂失。次日，高女士查询后确认钱还在，这才松了一口气。

　　游戏“皮肤”没领到，银行卡上的钱却被转走了

　　前不久，栾川县小学生小磊(化名)在某网络平台上刷视频时，刷到一名主播，对方称扫码进QQ群，可以免费领取“蛋仔派对”的游戏“皮肤”。

　　作为“蛋仔迷”的小磊立即扫码加入了QQ群，在领取游戏“皮肤”过程中，骗子又称需要用成年人的微信领取兑换码，让小磊拿来母亲的手机进行操作。就这样，小磊一步步掉进骗子设计的圈套，结果游戏“皮肤”没领到，反而将母亲的手机号、身份证号、银行卡号等信息透露给骗子，骗子将其母亲银行卡上的2400余元转走。

　　与此同时，外地也发生不少类似案件。比如，某市小学生小玲(化名)，在某网络平台上认识一个自称是某“明星”的人，小玲刚好是这个明星的粉丝，便添加对方为QQ好友。对方将小玲拉进一个粉丝见面会QQ群，表示以后可以参加追星活动。随后，“明星”告知小玲获得了一个新人奖励，礼品有明星签名、抱枕及999元现金。紧接着，“明星”谎称因违规向未成年人转款导致账户被冻结，需要小玲配合激活验证，并警告小玲不能将此事告诉他人。小玲按照骗子的要求，偷偷用母亲的手机转账38万余元。最终，当地警方奔赴外地抓获15人。

　　骗子利用各种招数“套路”孩子，继而实施诈骗

　　办案民警说，很多孩子过早“触网”，由于缺乏安全意识和辨别能力，很容易成为诈骗分子的目标。骗子利用免费送游戏“皮肤”、冒充明星或明星经纪人、帮忙解除游戏防沉迷模式等招数“套路”未成年人。有些人甚至冒充公检法工作人员威胁孩子，通过遥控指挥的方式，让孩子协助套取家长个人信息，继而实施诈骗。

　　办案民警提醒家长，关注孩子学科教育的同时，也要注重孩子的网络安全教育，引导孩子科学上网玩游戏、刷短视频。要留意孩子的异常举动，如果孩子躲到房间里，长时间偷偷操作手机，一定要提高警惕。同时，也要关注孩子的手机或平板电脑上下载了哪些软件，警惕来路不明的App。

　　此外，作为家长，应当保管好自己的手机、银行卡和身份证等，不要让孩子获取支付密码等敏感信息。如果遭遇诈骗，应保存好转账凭证、聊天记录等信息，第一时间报警求助。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 方楚）
[ 责任编辑：潘亮 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    品茶赏花 疏肝养血
    品茶赏花 疏肝养血
    品茶赏花 疏肝养血
        今日谷雨。它是春夏相交的转折点，气温将快速回暖，雨水也随之增多。
  • ·得了痛风，到底该咋吃
  • ·挑战生命“禁区”，高难手术点亮七旬患者“新生”希望
  • ·新突破！市妇幼保健院成功开展早产儿视网膜病变矫正手术
    		•
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
        春分至，繁花艳。天气转暖，洛城各处花海如约绽放。市内的游园、市郊的山野……越来越多的市民到户外，选择...
  • ·漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
  • ·观烂漫春花 赏河山春色
  • ·沟门村：品兴华豆腐 赏美景连连
    		•  
    新闻排行
  • 官方接驳车、停车指南……薛之谦演唱...
  • 走进三省六校！洛阳“上新”招聘智能...
  • 2024版！洛阳将免费为市民游客发放1.3...
  • 《焦点访谈》聚焦洛阳：以花为媒 为文...
  • 洛阳120上线“短信视频呼救”功能
  • 4月19日牡丹花情预报
  • 4月20日至21日，洛阳公交将开通薛之谦...
  • 洛阳市委组织部研究部署部机关党纪学...
  • 服务上“新”！自贸区洛阳片区开启社...
  • 开行40列！洛阳中欧班列实现一季度“...
    		•
    百姓呼声
    龙门石窟景区环卫工将垃圾倒入河中？
    轻微违停免罚政策为何不含本地车辆？
    精彩图片
    铁骑加紧训练 护航牡丹...
    厨师李治峰：传承不守...
    栾川县秋扒乡白岩寺村...
    增设公益服务设施 提升...
    精彩热帖

    媲美

    白鹤镇花海

    “银丝”牡丹誉隋唐

    四月的绿色 仿佛春的裙裾
    /初绽芳容观牡丹
    /四月洛阳
    /天津晓月
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605