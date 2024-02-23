瀍河区半个店社区：上门收菜 温暖人心

近日，在瀍河区白马寺镇半个店社区，居民与社区志愿者忙着将刚收的包菜送到蔬菜收购点。

近日，在瀍河区白马寺镇半个店社区，居民与社区志愿者忙着将刚收的包菜送到蔬菜收购点。“以前我们得把菜拉到农贸市场，现在有人上门收购，方便多了！”半个店社区居民孙志伟表示。

“我们社区种了500余亩包菜，眼下正是包菜上市的时节。”半个店社区党支部书记、居委会主任孙继恒介绍，为方便居民卖菜，他们积极对接蔬菜收购商，在社区里设置了蔬菜收购点。目前，每天都有蔬菜收购商到该社区收菜。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 晋亚芳 张梦洁 摄影报道）