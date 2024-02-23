世界客属第33届恳亲大会将于10月下旬在洛阳举办

3月29日，洛报融媒记者从世界客属第33届恳亲大会筹备委员会获悉，经国务院侨务办公室批复，世界客属第33届恳亲大会将于10月24日至26日在洛阳市举办。

3月29日，洛报融媒记者从世界客属第33届恳亲大会筹备委员会获悉，经国务院侨务办公室批复，世界客属第33届恳亲大会将于10月24日至26日在洛阳市举办。

世界客属恳亲大会是国际上最具影响力的华人盛会之一，是海内外客属乡亲联络乡谊和进行跨国跨地区交往的重要载体，也是各国各地区客家人开展经济合作和文化交流的重要舞台。

洛阳是全球客家人的根亲祖地，是中原先民从西晋都城洛阳大规模“衣冠南渡”首迁之地。此前，在加拿大万锦市举行的世界客属第31届恳亲大会主席团会议上，主席团通过决议，确定由中国洛阳市于2024年举办世界客属第33届恳亲大会。2023年11月9日，在江西省龙南市举行的世界客属第32届恳亲大会闭幕式上，随着会旗交接仪式的完成，第33届世客会正式进入“洛阳时间”。

筹备委员会相关负责人介绍，第33届世客会将聚焦“寻根”，突出“共融”，彰显河洛风韵、客家风情，为全世界客属乡亲寻根拜祖、交流合作、共谋发展搭建良好平台。届时，还将举行客家文化学术研讨、客家青年发展交流、客家商务推介交流、祭拜客家南迁圣地纪念碑等活动，同时邀请海内外嘉宾参观感受洛阳魅力及新文旅产业发展等。（洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 文/图）