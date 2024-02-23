国侨办批复！第33届世客会10月24日至26日在洛阳举办

近日，“国务院侨务办公室”发布《国务院侨务办公室关于2024年世界客属第33届恳亲大会的批复》，批复同意洛阳市委、市政府于10月24日至26日在洛阳市举办2024年世界客属第33届恳亲大会。

近日，“国务院侨务办公室”发布《国务院侨务办公室关于2024年世界客属第33届恳亲大会的批复》，批复同意洛阳市委、市政府于10月24日至26日在洛阳市举办2024年世界客属第33届恳亲大会。 近日，“国务院侨务办公室”发布《国务院侨务办公室关于2024年世界客属第33届恳亲大会的批复》，批复同意洛阳市委、市政府于10月24日至26日在洛阳市举办2024年世界客属第33届恳亲大会。具体内容如下： 国务院侨务办公室关于2024年世界客属第33届恳亲大会的批复 3月26日，国务院侨务办公室批复同意洛阳市委、市政府于10月24日至26日在洛阳市举办2024年世界客属第33届恳亲大会。 ⑥