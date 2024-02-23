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洛龙区龙丰路将于3月31日正式通车
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.29 17:31

　　29日，在洛阳市洛龙区龙丰路拓宽改造工程现场，大型沥青摊铺机和压路机正紧张作业，摊铺最后一层路面沥青。这标志着该段道路主体工程即将完工，将于3月31日正式通车。

　　“龙丰路拓宽改造工程全长约1002.7米，设计时速为40千米每小时。”洛阳市住建局相关负责人表示，此次改造除了把双向两车道拓宽为双向四车道、铺设沥青路面外，还重新建设了燃气、供水、排水、暖气等管道，并在道路南侧设置了“人非共板”路面，更加方便周边百姓出行和生活。

　　据悉，龙丰路是龙门石窟景区西北侧一条重要的东西向道路，联通厚载门街与龙门大道。项目通车后，不仅能够进一步缓解龙门石窟西北片区交通压力，联动龙门石窟景区与牡丹阁景区协同发展，还将完善花园、寺沟片区道路网骨架结构，提升沿线通行效率。

　　“最后一层路面沥青摊铺完毕后，将进行人行道铺装和道路交通标志、标线的安装设置，确保3月31日正式通车。”洛阳市住建局相关负责人说。（洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 文/图 通讯员 吴丹）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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