放眼河洛，一批专精特新“小巨人”企业正迈向一流、乘“风”领跑，展现出新质生产力“生力军”的潜质。

轴研科技下线世界首台25兆瓦级风电主轴承及齿轮箱轴承，刷新全球风电轴承单机容量纪录；豪智机械风电锁紧盘市场占有率国内领先，并冲刺年产5万吨新目标；盈创极光落地激光3D打印技术，轻点鼠标就能打印出航空发动机壳体……放眼河洛，一批专精特新“小巨人”企业正迈向一流、乘“风”领跑，展现出新质生产力“生力军”的潜质。

专精特新企业拥有独特的产品，往往看似毫不起眼，但以专注铸专长，凭深耕得优势，靠配套强产业，用创新赢市场，在各自的市场中占有主导地位，甚至成为隐形冠军。进入高质量发展阶段，专精特新日益成为中小企业成长的路标。无论是一个国家，还是一座城市，培育专精特新企业，都是提升产业链供应链竞争力的重要一环，也是发展新质生产力的重要力量。

新质生产力不是抛弃传统产业，也不是“另起炉灶”，而是要“先立后破”。也就是说，对照新的发展趋势，我们需要走出专精特新产业发展的新路子。近年来，洛阳聚焦“四新一装备”风口产业，促进传统产业与风口关联、向风口转型，培育和引进了宁德时代等一批风口产业的链主和龙头，开启了产业发展新赛道，为加快形成新质生产力打下了基础。但这些产业链尚有诸多空白和短板，亟须专精特新“小巨人”主动融入，“填空白”“补短板”优化产业链，合力做大做强产业集群，唯其如此，才能完善产业链拼图，让风口产业领舞新质生产力发展，重塑洛阳产业格局。

发展新质生产力，“小巨人”有大能量。鸿元轴承占据转台轴承和机器人减速器轴承国内80%以上的市场份额，靠“1米宽，1000米深”的向下深挖，在精密轴承领域成为隐形冠军，产品出口至多个国家，为此甚至不惜砍掉许多当年非常赚钱的业务。期待更多中小企业像鸿元轴承一样，找准定位、专注主业、精耕细作，努力掌握更多核心关键技术，抓住机会在风口产业链上实现“内生增长”。各部门应平等对待中小企业，优化助企政策，加大支持力度，做好服务保障，激发更多专精特新“小巨人”涌现，为洛阳经济注入新动能！(洛平)