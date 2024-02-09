龙门石窟伊河河道发现唐代菩萨半身像

近日，龙门石窟研究院考古专家在伊河河道内发现一尊唐代菩萨半身像，为研究龙门石窟历史再添新资料。

菩萨像残件

近日，龙门石窟研究院考古专家在伊河河道内发现一尊唐代菩萨半身像，为研究龙门石窟历史再添新资料。

该造像发现于龙门石拱桥北侧约100米的河道内，头部缺失，身体从胸、腹间断为两段。“该造像呈圆柱状，身姿丰腴、体态健硕，着裙，身体两侧有帔巾垂下，还能看到飘带的痕迹。”龙门石窟研究院历史人文研究中心主任路伟说，造像站立于莲座上，莲座前半部分已残，座下有榫头，推测该造像完整时莲座下应该还有基座和榫卯窝，形成榫卯结构让造像直立摆放。

“近段时间，相关部门将该段河道内河水抽干，进行水面橡胶坝检修和游船码头施工，河道东半部有部分河床露出，我们就趁机到河道内排查，看是否有文物。”路伟介绍，河道内石块密布，且上面布满淤泥和绿藻等，排查时重点是判断石块上是否有人工雕凿的痕迹。发现疑似石块后，考古工作者借助刷子、手铲对其进行清理，这件龙门石窟遗落的珍宝终于重见天日。

考古工作者清理淤泥

考古工作者又对龙门石拱桥下游进行了较大范围的普查和简单清理，在不同位置发现两尊残像。其中，一尊雕刻在较大的山石上，可以分辨造像的腿和双脚。因为长时间被流水冲刷并在河道内翻滚、碰撞，造像表面纹饰出现损伤，雕刻细节失去了原有的清晰、精致。

石窟造像为何会在河道内出现？路伟解释，可能有两个原因。第一，古代伊河水势较大，在汛期经常漫过堤岸，有时会冲毁岸上的石窟寺，把佛像等卷入河道，例如，开元十年，伊河龙门段泛滥，就曾冲毁唐代著名的皇家寺院奉先寺及附近的天竺寺。第二，在20世纪上半叶，龙门石窟被开山取石、盗凿破坏，有些佛像因此掉落河道，经过河水长期冲刷，翻滚到下游。

路伟透露，多年来，考古工作者陆续在伊河河道内发现四件文物。其中，一尊善跏趺坐的弥勒圆雕像发现于2007年，头部以下完整，高70多厘米；还有一件文物，是边长近2米的大山石上雕刻有一个圆拱龛，于2012年发现于伊河河道西半部的疏浚工程中，龛内雕刻一佛二菩萨三尊像，主佛座下左右雕出梗莲座，为唐代造像龛。这些造像为研究龙门石窟提供了更为丰富的资料，有助于加深对龙门石窟造像内涵、文化艺术、变迁历史等研究。

“唐代和北魏时期的伊河河床比现在要低得多，历经千百年岁月变迁，我们推测河道中还会有遗落的文物，因此遇到合适的机会就开展相关的排查工作。”路伟说，下一步，考古工作者将更加关注伊河河道内的工程和相关疏浚项目，期待有更多新发现。(洛报融媒·洛阳网记者 智慧)(图片由龙门石窟研究院提供)