2024年“我眼中的大美中原”洛阳优秀摄影作品大赛征稿启事

河南是中华文明的重要发祥地，有着厚重的历史、灿烂的文化和秀丽的山水。为深入学习贯彻党的二十大会议精神，引导更多群众从摄影角度展示中原人文之美、山水之美，通过镜头讲述老百姓的幸福生活和幸福故事，让摄影文化活动热在基层、热在群众，特举办“我眼中的大美中原”洛阳优秀摄影作品大赛，该活动由中共洛阳市委宣传部、洛阳市文学艺术界联合会主办，洛阳市摄影家协会承办，活动即日起正式启动征稿，欢迎全市广大摄影爱好者积极参与、踊跃投稿。

一、组织机构

主办单位：中共洛阳市委宣传部、洛阳市文学艺术界联合会。

承办单位：洛阳市摄影家协会、各县区摄影家协会。

二、活动安排

(1)2024年3月至6月期间，由各县区摄影家协会牵头，充分宣传，层层发动，精心组照大型摄影采风活动，抓好县区征稿工作，最终优选出50幅(组)摄影作品，2024年7月3日前，以县区级为单位上报洛阳市摄影家协会。

(2)由洛阳市摄影家协会负责除孟津、偃师、伊川、新安、宜阳、嵩县、汝阳、洛宁、栾川以外的征稿工作。

(3)2024年7月28日，完成全市区域统稿，评选出100幅优秀作品，进行在线影展。

(4)线下展览。根据实际情况择机进行基层惠民巡展，巡展时间、地点待定。

三、征稿范围

(1)聚焦乡村的发展变迁、实事办理、生态建设、设计规划等能够体现乡村振兴的场景瞬间。

(2)关注大运河、黄河文化洛阳段建设重大项目、洛阳文化旅游目的地等文旅新地标、研学旅游地；把伏牛山、太行山地区作为重点区域，深入挖掘历史、山水、生态、红色等地域特色文化。

(3)关注豫菜工艺的创意研发、加工制造、销售流通、市场服务等为一体的产业链，豫菜美食的好故事。

(4)用视觉语言述说河洛大地共同富裕的感人故事、现代化洛阳建设的铿锵足音。

(5)展示历史文化街区、历史建筑、传统村落的系统性保护利用成果等。

(6)反映洛阳现代化城市建设和新型工业等领域取得的成果。

四、奖项设置

摄影大赛采取单幅、组图、视频的呈现形式,分图片类、短视频类两个类别,融合文字、图片、多媒体等媒介传播方式，全方位、多角度呈现大美洛阳。最终选出100幅作品入展并参加省级终评。

五、截稿时间

2024年7月3日(星期三)。

六、参赛要求

(1)参赛对象：我市广大摄影爱好者均可参加，不受年龄、职业限制。

(2)参赛作品须取材于河南省内，内容健康向上，主题突出，弘扬主旋律，传播正能量。

(3)图片类作品,每组每人限投单张10幅作品，组照不超过3组(每组10幅)。每幅(组)作品需附有文字说明(100字以内，包括作品拍摄时间、地点、呈现的内容等)。不接受合成图片及电脑技术修改制作的作品。作品要求画质清晰,原图像素不低于1200万，适于放大冲扩，达到印刷出版的基本要求。

(4)参赛者须实名投稿(与身份证一致)。

(5)投稿者应保证其为所投送作品的作者，并对该作品的整体及组成部分均拥有独立、完整、明确、无争议的著作权；投稿者还应保证其所投送的作品不侵犯第三人的包括著作权、肖像权、名誉权、隐私权等在内的合法权益。

(6)所有入选作品，承办单位有权在杂志、出版、展览、展示、放映和网络传播等方面宣传推广，不再另付稿酬。所有投稿作品，承办单位有权在本活动的推广、推荐、宣传、传播中使用，不再另付稿酬。

(7)所有入选作品，作者必须在指定的时间向大赛主办方提供含拍摄信息的原始数码照片，以便鉴定和制作展览作品之用。逾期不提供者视为自动放弃入选资格。

(8)承办单位对本次征稿启事拥有最终解释权。凡投稿者，即视为其同意本征稿启事之所有规定。

七、投稿方式

(1)图片类的投稿者，请根据自己所在区县进行投稿，切勿重复投稿。作品命名以“作品名称+作者姓名+电话”形式进行，图片文字说明(100字以内，包括作品拍摄时间、地点、呈现的内容等)以word形式与图片一起打包发送至洛阳市摄影家协会。

投稿邮箱：luoyangsheying999@163.com

联系人：王丽电话 15515396630

新安县摄影家协会

投稿邮箱：xaxsyjxh@126.com

联系人：张杰 电话：19603798237

伊川县摄影家协会

投稿邮箱：lyycsyjxh@163.com

联系人：姚银高 电话：13603887099

嵩县摄影家协会

投稿邮箱：987924094@qq.com

联系人：王红强 电话:13937930269

汝阳县摄影家协会

投稿邮箱ryxsyjxh@qq.com

联系人：李景堂 电话：13608655186

偃师区摄影家协会

投稿邮箱：yssheyingjiaxh@163.com

联系人：赵青峰 电话13803889053

洛宁县摄影家协会

投稿邮箱：lnxsyjxh@163.com

联系人：雪霄霏 电话：17337900077

孟津区摄影家协会

投稿邮箱：mjsyxh@126.com

联系人：张继宏 电话：13838897238

栾川县摄影家协会

投稿邮箱：88175830@qq.com

联系人：刘玉乐 电话：18937957889

宜阳县摄影家协会

投稿邮箱：yyxsyjxh@163.com

联系人：董向毅 电话13333882504

(2)短视频组：短视频作品，时长限5分钟以内(优先1—3分钟)，采用MP4格式，分辨率不低于1280*720(入选作品不低于1920*1080)。协会邮箱：luoyangsheying999@163.com。

八、咨询电话

联系人：王丽 联系电话：15515396630