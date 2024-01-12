年轻干部领题调研助推洛阳新文旅产业发展

“最近，我边工作边调研，对新文旅有了全新的认识。”谈及这些日子的调研经历，王小凡深有感触。

“最近，我边工作边调研，对新文旅有了全新的认识。”谈及这些日子的调研经历，王小凡深有感触。

王小凡是一名年轻干部，担任新安县文广旅局副局长一职。春节以来，她把调研融入日常工作中，深入思考如何以文旅融合促进乡村振兴这一课题，视野更开阔、思考更深入。

进景区、进文创企业……像王小凡一样，春节以来，我市部分年轻干部主动深入新文旅产业发展一线，通过与从业人员座谈交流、收集相关数据资料等，了解新文旅产业发展前沿态势，剖析当前新文旅产业发展存在的问题，提出有针对性的意见建议。

今年2月，市委组织部牵头组织“推进新文旅产业发展”专题调研组，共有来自32个单位及县区的56名年轻干部报名参加，组成新文旅业态、资源整合、乡村旅游、品牌宣传4个调研小组。通过调研，不断加深年轻干部对新文旅产业发展趋势的认识，提升推动文旅文创深度融合发展的能力。

非遗项目如何与文旅结合？在西工小街，当年轻干部看到志愿者为游客送上“牡丹汤圆”时，纷纷表示，推动“牡丹汤圆”进景区、进街区，既能为游客提供洛阳特有的美食体验，又能使“牡丹汤圆”焕发新的活力和光彩。

草木染技艺如何与民宿碰撞出火花？在栾川伊和家精品民宿调研时，年轻干部发现，该民宿把栾川本土草木染技艺用于民宿装饰，让民宿更具文化味儿。大家建议，要把民宿作为文旅融合发展实验点，植入更多草木染软装和体验项目，给民宿增添更多文化味儿。

自调研活动开展以来，专题调研组还指导或参与伊滨区“神都灯宴”彩灯世界策划、新安县“此心安处是吾乡 龙腾新安欢乐年”新春主题系列活动策划、洛宁县爱和小镇景区春节特定人群免票惠民优惠活动策划等。

此项调研将持续至今年4月。调研结束后，调研组将在系统总结大家调研成果的基础上，形成高质量调研报告，切实把调研成果转化为工作实效。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊）