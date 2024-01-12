中国一拖实现掘金非洲“开门红”

记者日前从中国一拖集团有限公司获悉，该公司今年已收到来自非洲各国的近200台拖拉机订单，实现掘金非洲“开门红”。

中国一拖出口非洲的拖拉机产品(企业供图)

记者日前从中国一拖集团有限公司获悉，该公司今年已收到来自非洲各国的近200台拖拉机订单，实现掘金非洲“开门红”。

近日装车发往青岛港的40台YTO(中国一拖出口品牌)拖拉机，身披红色涂装，即将前往西非的塞内加尔等国。

塞内加尔是首个同我国签署“一带一路”合作文件的西非国家。在“一带一路”倡议和中非合作论坛推动下，中塞合作势头强劲。

针对塞内加尔农业机械化水平较低现象，在充分了解该国作业需求且对标同类产品后，中国一拖根据该国农业种植、农艺等对拖拉机的要求，连续推出多款定制化产品。此前8台样机经过试销后，市场反馈良好。当地经销商表示，与同类产品相比，YTO拖拉机性能更强、技术更先进、作业效率更高，同时使用成本低、维修保养方便，性价比极高。

早在1992年，中国一拖就开始拓展非洲市场，成为较早进入非洲市场的中国企业之一。作为布局全球的重要组成部分，近年中国一拖聚焦非洲，加速新产品研发，优化产品布局，推出多款畅销机型。去年该公司在非洲市场销量创近3年新高，持续叫响“洛阳制造”品牌。

在刚果(布)，中国一拖与该国最大的棕榈种植园和棕榈油加工企业联合打造农业装备组装厂，推动刚果(布)首条拖拉机生产线成功落地，结束了该国不能制造拖拉机的历史。

多年来，中国一拖还致力于通过提升当地农机装配水平，促进科特迪瓦、坦桑尼亚、加纳等国农业发展，YTO拖拉机同样以卓越性能和高性价比深受当地用户喜爱。

根据规划，今年中国一拖将主动对标世界先进企业，加快实现高水平科技自立自强，同时加快新产品研发，优化产品布局，继续深耕“一带一路”，力争实现海外市场新突破。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 周双雪)