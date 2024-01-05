退休职工如何缴纳职工大病医保？洛阳医保中心回复

“我想通过职工基本医疗保险个人账户资金划账的方式缴纳职工大额医疗费用补助的保费，但是跑了许多次都没办成，想请记者帮忙打听打听怎么办。”18日，我市退休职工、今年93岁的聂女士拨打洛阳晚报热线66778866求助。

“我想通过职工基本医疗保险个人账户资金划账的方式缴纳职工大额医疗费用补助的保费，但是跑了许多次都没办成，想请记者帮忙打听打听怎么办。”18日，我市退休职工、今年93岁的聂女士拨打洛阳晚报热线66778866求助。

聂女士表示，她已经退休多年。2021年以前，她的职工大额医疗费用补助的保费由其所在单位洛阳市天都副食品公司代收代缴，也就是把钱交给单位，由单位转交给相关医保机构。2021年，洛阳市天都副食品公司将退休职工的人事关系移交给社会，不再为他们转交职工大额医疗费用补助的保费。

2022年，聂女士得知，我市出台了一项关于职工大额医疗费用补助缴费方式的新政策：职工基本医疗保险个人账户资金可用于职工本人参保缴费。聂女士认为该政策很好，通过划账的方式缴费可以少操心。

然而，想通过划账方式缴费的聂女士，往相关机构跑了许多次，都没有结果。有相同情况的退休职工不在少数，她因此向晚报求助。

记者联系到市医保中心参保登记科负责人，并将聂女士的姓名及身份证号码提供给该负责人。在河南省医疗保障信息平台查询后，该负责人表示，聂女士所在单位已经破产，因此她的职工大额医疗费用补助的缴费方式已经转为个人缴纳，无法通过职工基本医疗保险个人账户资金划账的方式缴费。

该负责人表示，聂女士可根据个人需要，自主选择线上、线下缴费渠道缴费。

线上：可通过“河南税务”App、支付宝“河南税务”小程序、微信“河南税务”公众号或小程序、微信“洛阳税务”公众号等缴费。

线下：可持有效身份证件到有代收资质的商业银行网点(如中国银行、中原银行等)缴费，也可持有效身份证件到当地办税服务大厅缴费或通过自助办税终端缴费。(洛报融媒·洛阳网见习记者 周欣然)