潮湿毛巾5分钟被引燃！消防队员提醒：不要在取暖器上覆盖易燃物

冬天天冷，对于家里不具备供暖条件的市民来说，“小太阳”取暖器等取暖设备必不可少。

冬天天冷，对于家里不具备供暖条件的市民来说，“小太阳”取暖器等取暖设备必不可少。取暖设备一般功率较大，如若使用不当，极易引发火灾事故。24日，记者邀请市消防救援支队偃师大队消防队员，通过实验，一探“小太阳”取暖器的威力究竟有多大。

毛巾被引燃

实验：“小太阳”取暖器温度上升快，纸和毛巾被引燃

实验用品：“小太阳”取暖器、消防用红外热像仪、A4纸、毛巾

实验人员：消防队员康贤波

实验过程：康贤波穿戴好灭火救援手套等防护装备，做好安全防护后，给“小太阳”取暖器接上电源，并调至高温挡。经消防用红外热像仪测温，“小太阳”取暖器的瞬时温度达到150℃。又过了一会儿，“小太阳”取暖器的中心温度达到648.1℃，边缘温度也有428.6℃。

随后，康贤波将A4纸折了一下，拿到“小太阳”取暖器的电热丝旁，A4纸瞬间被引燃。他又将一条潮湿的毛巾覆盖在“小太阳”取暖器上方。1分钟后，毛巾开始冒烟并有被燃烧的迹象。5分钟后，毛巾经烘烤被引燃。

实验结果：随着“小太阳”取暖器的温度不断上升，A4纸和毛巾等易燃物会在短时间内被引燃，且“小太阳”取暖器的最高温度可达到800℃。

提醒：不要覆盖易燃物，不在排插上连接多个取暖器

康贤波说，“小太阳”取暖器是由电热丝加热产生高温，从而收到取暖效果的。其电热丝一般是外露的，如果将毛巾等易燃物覆盖在上面，会阻碍热量扩散形成堆积，继而引发火灾。

前不久，外地一居民家客厅突发火灾，消防队员到达现场后迅速切断电源、气源，然后将火扑灭。经调查，此起火灾事故是因居民使用的“小太阳”取暖器距离可燃物太近，长时间烘烤引燃了沙发，整个客厅最终被烧得一片狼藉。

康贤波说，对于家里不具备供暖条件的居民来说，除了使用“小太阳”取暖器取暖，电热毯、暖风机等取暖设备也很受大家欢迎，如果使用不当或超负荷使用，可能引发火灾事故。之前，他们就接到一起电热毯起火的警情。原来，一名男子前一天晚上给电热毯通上电，晚上睡觉没断电。次日上午10点多，该男子被烟熏醒，结果发现电热毯被烧着了，赶紧报警求助。

康贤波说，居民在日常使用“小太阳”取暖器的过程中，习惯将洗脸毛巾、袜子或刚洗过的衣服搭在“小太阳”取暖器上或放在旁边，这些行为都容易引发火灾事故。因此提醒大家，使用“小太阳”取暖器等取暖设备时，一定要远离可燃物，尤其不要将衣物等易燃物覆盖在“小太阳”取暖器上，并做到人走电断；在使用过程中，注意保持距离，别离“小太阳”取暖器太近，以免被烫伤。

“不要在同一个排插上连接多个大功率取暖器。”康贤波说，也不要使用劣质或小功率的排插，切忌对多个排插进行串联，每个排插的功率可能不一样，串联的话会造成电流不稳，从而引起线路起火。若因取暖设备起火引发火灾，应立即拨打110或119报警，并及时切断电源，切忌在未切断电源的情况下用水灭火。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 赵聪聪 王倩 文/图）