古时的神秘“超能力” （约会国宝）

中华民族的龟类崇拜文化源远流长。早在原始社会，先民抵御自然灾害和疾病的能力非常有限，在强大的自然力量面前往往束手无策，而龟类能爬山，能涉水，能忍耐饥渴，还拥有超长的寿命，先民们就认为它身上隐藏着神秘的“超能力”，因此将其视为“神灵”之物。

●国宝嘉宾：陶龟

●所处年代：夏代

●器物规格：残长9.5厘米、宽6.8厘米

●出土时间：1960年

●出土地点：二里头遗址

●馆藏地点：二里头夏都遗址博物馆

中华民族的龟类崇拜文化源远流长。

早在原始社会，先民抵御自然灾害和疾病的能力非常有限，在强大的自然力量面前往往束手无策，而龟类能爬山，能涉水，能忍耐饥渴，还拥有超长的寿命，先民们就认为它身上隐藏着神秘的“超能力”，因此将其视为“神灵”之物。

后来，先民们对龟的崇拜慢慢开始在龟卜中体现出来，即通过龟的神秘“超能力”来预知诸事的兴衰成败。到了夏代以后，龟灵崇拜和用龟占卜的习俗逐渐增多，二里头遗址出土的这件陶龟即是最好的实物见证。

说起龟占卜，我们现在常用的“文化”一词，其最初意义或源于此。

目前我们知晓的中国最早的文字是甲骨文。甲骨文又称“甲骨卜辞”“龟甲兽骨文”，由此可见，其得名源于文字契刻在龟甲和兽骨之上。

殷人为何要在甲骨上写字？据说，当时的巫师通常使用甲骨来占卜，巫师将甲骨放在火上灼烧，甲骨受热后会炸裂，巫师通过观察其裂纹走向和变化来预测吉凶，并用文字将占卜的情况记录在甲骨上，这种纹路变化被简称为“文化”。现在有一个词叫龟裂(皲裂)，或许也来源于此。

古人为什么要用龟壳来占卜？这个问题，早在两千多年前子路就问过孔子。子路说，猪骨头、羊骨头等都可以占卜，人们为什么要特别选用龟甲与蓍(音同诗)草来占卜呢？孔子的回答很有意思，他说蓍意味着老，乌龟意味着长寿，长寿必然见多识广，用二者占卜，就像人们遇事去问经验丰富的老人一样。（洛报融媒·洛阳网记者 孙晓华 通讯员 赵腾宇 文/图）