洛阳市纪委监委为新文旅产业高质量发展清障护航

近年来，我市准确把握新文旅产业加快发展趋势，突出“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”，加快建设全国沉浸式文旅目的地。

近年来，我市准确把握新文旅产业加快发展趋势，突出“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”，加快建设全国沉浸式文旅目的地。

2023年，市纪检监察机关紧盯新文旅产业政策落实情况监督检查，坚决查处损害和阻碍新文旅产业高质量发展的不正之风和腐败问题，为新文旅产业高质量发展清障护航。

强化监督执纪执法 压紧压实主体责任

为提升游客的旅游体验感，保障旅游市场平稳运行，市纪委监委坚持问题导向，建立“群众有诉求，纪委快出手”绿色通道和问题线索快查快办工作机制，督促相关职能部门查找薄弱环节，堵住管理漏洞，补齐制度短板，确保责任落实到位，护航我市新文旅产业健康有序发展。

驻市文化广电和旅游局纪检监察组聚焦市委市政府发展新文旅产业各项工作部署，紧盯五大都城遗址博物馆群重点项目建设，以及牡丹文化节、省文旅文创发展大会、省运会开闭幕式等重要节会开展全程监督。

为深入查处新文旅产业发展“中梗阻”问题，伊川县纪委监委联合有关职能部门，采取明察暗访、重点抽查等方式，督促文旅部门对县域景区、文博场馆、演艺场所等重点区域增加排查频次，重点查处乱涨价、乱收费行为；督促市场监管部门加大对酒店、小吃街、特产店等场所食品安全检查力度，守护游客“舌尖上的安全”。

西工区纪委监委聚焦漠视游客正当利益、粗暴执法激化矛盾、虚假宣传强买强卖等影响新文旅产业健康发展顽瘴痼疾，开展“嵌入式”监督，深挖细查背后腐败、责任和作风问题，压紧压实文旅市场主体责任和监管责任，为游客提供安全舒适放心的旅游环境。

护航新文旅产业高质量发展，不仅要抓好“当下改”，更要推动“系统治”“长久立”。瀍河区纪委监委聚焦旅游资源、服务、安全“三大要素”，深入白马寺、河洛古城、铜驼暮雨等热门景区开展“全链条”监督，通过开展谈话提醒、制发纪检监察建议书和工作提示函等方式，督促相关部门整改问题、堵住漏洞、建章立制。

助力打造文旅新业态 擦亮洛阳文旅名片

新文旅产业发展离不开沉浸演艺、剧本娱乐等产业集群的发展。市纪检监察机关以有力有效监督推动各地各单位把准产业风口、强化创新引领、重塑产业格局，大力发展文旅新业态，推动古都历史文化资源转化为现实生产力。

“从四轮定位到开汉服体验馆”，汽修街变身汉服街，近年来，老城区洛邑古城汉服文化火爆出圈。老城区纪委监委及时跟进督促相关职能部门开通汉服店铺资质审批专项通道，落实商家资质线上备案，特殊节点先转后批、边转边批等惠企政策，全面规范汉服妆造、跟拍、餐饮、住宿等市场秩序，监督推动古城特色文化街区发展提速、服务优化、旅游品质升级。

以二里头遗址为代表的二里头文化是中华文明总进程的核心与引领者。偃师区纪委监委牵头督促相关职能部门加强文物数字化采集和数字文创开发，在提升博物馆展示水平、发挥社会教育职能方面持续发力。

严严寒冬，栾川县老君山景区人潮涌动。该县纪委监委组建文旅产业专项监督组，按照“一地一案”原则，下沉一线监督，实时掌握游客意见建议，用好“码上监督·马上办”网络监督平台，推动问题及时受理、处置。

用心用情服务保障 推进文旅融合发展

“大姐，最近民宿生意咋样？”近日，洛龙区定鼎门街道纪工委纪检监察干部到王庄社区“安业坊·民宿联盟”走访。洛龙区借力区位优势，推动民宿产业集聚发展。该区纪委监委围绕“吃住行游购娱”等各个方面开展常态化监督，为游客惠游、乐游提供纪法保障。

新文旅激发新活力,汉服热带动消费热。我市各级纪检监察机关以做强基层监督为指引，聚焦产业链条延伸、消费环境优化加强监督，消费潜能加快释放，引流效应逐步显现。

宜阳县纪委监委聚焦洛水昌谷冰雪节，对周边警示标识、消防安全设施配置、突发应急预案制定等情况进行多频次、全方位监督检查，坚决守住安全底线，以冰雪“冷”资源撬动“热”效益。

孟津区纪委监委结合当地乡村旅游市场主体多、采摘体验火热等实际，会同区文旅部门，以民宿度假、露营体验为服务保障切入口、着力点，开展监督检查。洛宁县纪委监委聚焦乡村旅游，深挖细查职能部门履职尽责不到位、行政效能低下、服务意识不强等作风问题，推动文旅融合发展再上新台阶。

市纪委监委有关负责人表示，将深入贯彻落实市委十二届五次全会暨市委经济工作会议精神，聚焦新文旅产业重点领域、重点项目持续加强监督检查，深化正风肃纪反腐，助力洛阳文旅从“网红”变“长红”、从“流量”到“留量”。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 闫雅静）