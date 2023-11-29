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国家级外贸调查增加8个“洛阳样本”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.18 08:49

　　记者日前从洛阳海关获悉，我市8家企业被海关总署授予“中国海关贸易景气统计调查样本企业”称号。

　　中国海关贸易景气统计调查由海关总署统一组织，于去年5月正式获批成为国家法定统计调查项目，通过每月采集进出口企业的订单、成本、物流、在岗人员和未来预期等信息，从企业经营实际反映我国外贸现状和发展趋势，形成对未来2到3个月进出口贸易景气预测的综合指数，为进出口形势研判提供先导性、领先性信息，对各级地方政府了解外贸形势、把握经济发展动态具有重要意义。

　　为充分发挥贸易景气指数作用，根据规划，未来洛阳海关还将结合海关总署调查样本企业数据，积极搭建本地区相关数据库和平台，通过持续丰富调查企业范围和内容，及时收集企业问题，充分回应企业诉求，进一步营造优质营商环境，助力洛阳开放性经济高质量发展。

　　我市“样本企业”名单

　　洛阳鼎鸿贸易有限公司、洛阳百捷运动用品有限公司、阿特斯光伏电力(洛阳)有限公司、麦斯克电子材料股份有限公司、洛阳隆银铝业有限公司、中铝河南洛阳铝箔有限公司、一拖国际经济贸易有限公司、德生纺织科技有限公司

　　这些公司涉及有色金属、半导体材料、体育用品、纺织服装等行业，是我市进出口企业中的优秀代表。 （洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 罗梁飞）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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