日前，应急管理部调研组来洛调研指导冬春救助工作。 日前，应急管理部调研组来洛调研指导冬春救助工作。 调研组一行先后前往嵩县饭坡镇南庄村、栾川县石庙镇常门村等地，向受灾群众详细询问冬春救助资金发放、房屋受损及恢复重建等情况。2023至2024年度，我市已陆续为56万余名受灾困难群众发放冬春救助资金7654万元、物品1.5万余件。 调研组表示，冬春救助工作事关民生福祉。要提高政治站位，按照党中央、国务院关于受灾群众基本生活保障工作的重要部署，从严从实开展冬春救助工作。要明确救助标准，把握“分类救助、重点救助”原则，推动救助资金向特殊困难群体倾斜，高效精准有序做好冬春救助工作。要强化工作督查，对重灾或救助对象较多的乡镇、村进行重点督查，确保冬春救助资金规范、足额发放到群众手中，保障受灾群众温暖过冬。 应急管理部救灾和物资保障司二级巡视员李成参加调研。(洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 胡婷婷 刘仟仟)