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少康为何要娶姐妹花（夏都往事）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网 2024.01.11 08:15

　　在王家卫导演的热播电视剧《繁花》中，“老法师”爷叔旧时曾娶了双胞胎姐妹，新社会要求一夫一妻，撵走哪个都不合适，他索性跟两个女人都离了婚。

　　姐妹同嫁一人，在现代人眼里是陋习，不可理喻，在晚清、民国乃至很早的夏代，这种事儿倒是挺常见：夏朝第六任君主少康娶的就是姐妹花。

　　这种婚媾关系未必跟爱情有关，也未必表明当事者多么贪婪好色。在史书里，少康娶同姓姐妹更像是一种政治需要、权谋手段。

　　惹急娘家人

　　少康为何娶姐妹花为妻，得从其先祖太康的故事说起。

　　洛阳偃师二里头遗址是夏都斟鄩故地。史载，夏代第三任君主太康在位时，夏王朝迁都斟鄩，此后直至夏桀亡国，斟鄩一直是夏都所在。

　　太康贪图享乐，荒废国政，失去了民心。东夷族有穷氏首领后羿趁机发动兵变，攻占夏都斟鄩，史称“太康失国”。

　　杜预(“诗圣”杜甫的先祖)注解《左传》时提出：“禹孙太康淫放失国。”有好事者推断，太康之所以迅速被赶下台，跟他“出轨”冷落正妻，得罪了娘家人，失去了妻族血亲集团的支持有关。

　　太康去世后，他的弟弟仲康继任夏朝国君。仲康不中用，在权斗中没挺多久就死在了洛水附近，王位被传给了仲康的儿子相。

　　相打不过后羿，逃离斟鄩，后羿掌权。《尚书》《天问》等古籍记载，后羿“不修民事而淫于原兽”，本有妻室，却“妻彼洛嫔”，移情别恋，犯了和太康一样的错误。

　　后羿的正妻——“纯狐氏之女”遭受冷落，郁郁寡欢，她的娘家人亦愤愤不平。后羿的下属寒浞(音同卓)心机深沉，他“行媚于内而施赂于外”，与纯狐氏部族里应外合，谋杀了后羿，娶了后羿的妻子。

　　寒浞心狠手辣，为永绝后患，他派儿子寒浇弑杀了流亡国君相。相的妻子潜逃回了娘家有仍氏部族的地盘，生下了遗腹子少康。

　　少康的复仇

　　少康立志为父报仇雪耻，兴复夏朝。要实现宏图大志，必须寻求强有力的盟友。对少康来说，最能表达合作诚意、最简单有效的方式，就是与大氏族联姻(和亲)。

　　史书里说，少康逃到了有虞氏部落(今河南商丘一带)，“应聘”当庖正，为有虞氏首领料理饮食。有虞氏首领见少康聪慧沉稳，才干过人，决定支持这小伙子复国。他将自己的两个女儿都嫁给少康，还送上了一份丰厚的嫁妆：封地一块，兵士五百。

　　如此一来，少康就有了自己的根据地和军队。他笼络夏朝旧臣伯靡等人，收复斟鄩氏、斟灌氏的残余部众，壮大武装力量，并派“间谍”女艾潜入敌方阵营刺探情报，挑拨寒浞与寒浇的父子关系。

　　在斟鄩氏、有虞氏、有仍氏等部族的帮助下，少康率兵除掉了寒浞、寒浇，收复夏都斟鄩，重振国威，史称“少康中兴”。

　　婚恋很自由

　　中国传统的婚娶制度，是周公在洛阳制礼作乐之后才逐渐确立、成熟的。在此之前，男女结合不太讲“规矩”，婚恋方式相当随意。姐妹同嫁一人、小叔子娶嫂子等现象，在夏代很常见。

　　夏代第一任君主大禹娶的就是涂山氏部族的姐妹花，大老婆生下了启，小老婆将启抚养长大。洛阳附近的登封太室山、少室山，山名就是纪念这对姐妹的——“太室”乃正室，指大老婆；“少室”乃侧室，指小老婆。

　　禹的前任舜——上古时期河洛地区的部落联盟首领，娶的也是姐妹花。相传，帝尧欣赏舜的人品和才华，不但把君主之位禅让给了舜，还把自己的两个女儿——娥皇和女英都嫁给了舜。

　　历史学家顾颉刚等人认为，从父系氏族社会直到奴隶制社会，妇女都是氏族和宗族的一笔财产，一夫多妻、娶姐妹、娶嫂子等婚姻行为都是团结各大血亲集团的方法。少康之所以能复国，就得益于老婆娘家人有虞氏部族的鼎力支持。

　　相较之下，少康的死对头寒浇好像是个“恋爱脑”。

　　话说寒浞娶了后羿的老婆纯狐氏之后，生了几个儿子，其中一个叫寒浇。据说，纯狐氏此前和后羿也生了个儿子，其妻名唤女歧(一作岐)。也有说法是这个儿子就是纯狐氏和寒浞生的，但不管父亲是谁，他跟寒浇都算亲兄弟。

　　后羿被杀后，这个儿子也丢了性命。《屈原集校注》引《天问》有云：“其妇曰女歧，寡居。”寒浇迷恋上了寡居的嫂子，“女歧为之缝裳，共舍而宿”，叔嫂同住，如胶似漆。寒浇沉醉于温柔乡，顾不得再去追杀少康，最后被少康反手干掉了。

　　少康娶姐妹花是为向其娘家人借势，寒浇与嫂子相好似乎只是为了满足自己的私情。权斗犹如豪赌，一朝失手，满盘皆输，也是难免的了。（洛报融媒·洛阳网记者 张丽娜）
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
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