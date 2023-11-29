洛阳市城管局：破解“停车难” 答好“民生卷”

只需一键操作，即可便捷停车、取车。近日，在位于洛龙区的市会议中心立体停车场里，智能机器人正忙碌不停，它们将车辆缓缓“举起”，自动寻找车位并准确停入，过程平稳快捷。

只需一键操作，即可便捷停车、取车。近日，在位于洛龙区的市会议中心立体停车场里，智能机器人正忙碌不停，它们将车辆缓缓“举起”，自动寻找车位并准确停入，过程平稳快捷。

智能立体停车场既能方便车主停车，提高停车效率，同时也缓解了周边区域停车难的问题。

近年来，市城管局针对群众在停车充电领域急难愁盼问题，创新工作思路，通过实行特许经营、打造智慧平台、提升服务质量等一系列举措，推动全市停车充电事业高质量发展。

投资15亿元，新增泊位8500个……市城管局按照“政府主导、市场运作”的管理模式，通过公开招标，与弘义集团及崇弘公司签订特许经营协议，由崇弘公司负责停车位、公共停车场的投资、建设及运营管理。

随着智能机器人式、横向移动式、垂直升降式、沉井式等各类停车场相继建成，城市区停车难问题得到有效缓解。同时，崇弘公司还积极布局新能源业务，在新建、改建的停车场里，打造了集充、储、换、售于一体的多元化新能源场站，目前已建设运营充电站208个、充电桩4191个。

随着城市车辆增加，找车位成了令人苦恼的问题。市城管局在指导崇弘公司加大投入力度建设新停车场的基础上，打造了“洛阳城市停车”静态交通智慧化管理平台。

“现在通过洛阳城市停车App或微信公众号，车主可享受检索目的地停车场、查找充电桩、停车导航、无感支付等一站式停车服务。”市城管局相关负责人表示，目前该平台已运营管理停车场649个，管理泊位数超7.8万个，用户注册量已突破61万名，为广大市民提供便捷的停车出行服务体验。

除此之外，市城管局还积极推动崇弘公司发展战略由“以停车场投资建设为中心”向“以停车场管理服务为中心”转变。例如，协调崇弘公司推出夜间路内泊位免费、赏花畅停，施划出租车泊位、专用临时泊位，超低价惠民充电等暖心服务。其中，仅“赏牡丹·洛阳城市停车用户停车免单”活动，就为民免单18.3万笔，惠及10.7万人次。

“下一步，我们将持续按照‘政府主导调控、顶层设计宏观，规建管罚一体、市场运作规范，管理架构合理、权责明晰到边’的工作思路，多措并举推动停车充电事业提质增效，不断提升市民群众获得感、幸福感、安全感。”市城管局相关负责人表示。（洛报融媒·洛阳网见习记者 赵晨熹）