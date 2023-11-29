坚定扛牢政治责任 增强发展第一动力——访市科技局党组书记、局长叶惠玲

塔吊林立，工人穿梭。日前，走进我市首家省级实验室——龙门实验室的总部基地建设现场，大面积土方施工已完成，正加紧进行基础施工。以新型研发机构为定位，以市场思维推动建设，龙门实验室正为我市从科技强迈向产业强、经济强提供有力加持。

塔吊林立，工人穿梭。日前，走进我市首家省级实验室——龙门实验室的总部基地建设现场，大面积土方施工已完成，正加紧进行基础施工。以新型研发机构为定位，以市场思维推动建设，龙门实验室正为我市从科技强迈向产业强、经济强提供有力加持。

“市委十二届五次全会暨市委经济工作会议系统部署2024年经济工作，将‘坚持以科技创新引领产业升级’摆在重点任务的首位，全市科技系统深感使命光荣、责任重大。”昨日，市科技局党组书记、局长叶惠玲接受洛报融媒记者专访时说。

叶惠玲表示，市科技局将认真学习贯彻落实本次会议精神，坚定扛牢抓经济工作的政治责任，以奋发有为、锐意进取的精神状态和“人一之、我十之”的竞进姿态，推动科技创新工作不断取得新进展、新突破、新成效，让引领发展的第一动力更加澎湃强劲，为现代化洛阳建设贡献更多创新力量。

优化创新工作布局。高标准打造伊滨科技城，加快重塑重振洛阳高新区，推动龙门实验室健全“管委会+产业研究院+运营企业”运行机制，引导各类创新资源向周山智慧岛、伊滨智慧岛集聚，高质量推进省级科技成果转移转化示范区建设。

提升创新平台体系。加强创新平台绩效管理，推动在洛国家重点实验室重组，积极融入环省科学院创新生态圈，推动省科学院中原美谷、中原药谷等科创园高效运行。

壮大创新主体队伍。完善“微成长、小升高、高变强”梯次培育机制，落实高企奖补等财政支持政策，持续推动高新技术企业倍增，推进规模以上工业企业研发活动全覆盖，加快省级科技服务综合体试点建设。

集聚创新人才队伍。认真落实“1+22”人才引育政策体系，完善科技人才全链条培养机制，加大力度培育市级科技领军人才等，为科技创新提供更多人才加持。

推动科技成果转化。坚持以科技成果转化为主要抓手，以中小科技型企业为重要载体，以市场化创新资源配置为重要手段，优化调整科技计划项目体系，积极争取国家、省级重大创新项目落地，加快建设国家技术转移郑州中心洛阳分中心，推动更多创新成果落地转化为“真金白银”。（洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 通讯员 李亚伟）