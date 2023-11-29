洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

同药不同价 到底咋回事？来看记者调查
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 记者跑腿  来源: 洛阳网 2024.01.03 22:21

　　日前，有市民通过洛阳网“百姓呼声”平台反映，自己在某药店购买了一盒阿奇霉素分散片，售价36元一盒，之后，他又到相距不远的另外一家药店，发现同一产地、同一规格的药品售价为每盒19.9元，二者相差16.1元。“为什么同一种药品，在不同的药店价格差别这么多？”这位市民想了解具体的原因。

　　3日，记者走访了洛阳市部分药店，发现市民反映的情况比较普遍。同一厂家生产的规格相同的药品，不同药店的售价差别从几元到几十元不等。“为了留住更多老顾客，我们也推出了一些举措，包括买贵退差价、免费送药等等。”西工区一家药店的工作人员说。

　　“药品的价格和品牌、生产厂家、包装规格等因素都有关系。”一家连锁药店的相关负责人解释，一些大品牌厂家生产的药品，价格会相对高一些，普通厂家生产的药品价格会略低。洛报融媒记者在该药店看到，以一盒30片装、规格为每片0.5克的盐酸二甲双胍缓释片为例，不同厂家的商品在同一家药店的售价分别为19.3元、10.7元和6.3元。该负责人说，药店的经营成本，比如租金、人工、水电费等必不可少的支出，也会直接影响到药品的销售价格。另外，药品的进货渠道和价格有关。一些大型连锁药店由于规模较大，可以进行集中采购，进货量比较大，价格也会有所优惠。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    高血压和糖尿病是一根绳上的蚂蚱
    高血压和糖尿病是一根绳上的蚂蚱
    高血压和糖尿病是一根绳上的蚂蚱
        近日，一篇题为“高血压与胰岛素抵抗相互作用增加健康患者糖尿病发病风险”的文章火了。
  • ·孩子身上出红疹 不都跟过敏有关
  • ·孩子高热抽搐 家长应该这样做
  • ·老年人手抖，多半是这些情况
    • 再游二里头，体验更丰富
    再游二里头，体验更丰富
    再游二里头，体验更丰富
        前不久，国家文物局的一则消息，让洛阳偃师二里头遗址再次成为世人关注的焦点——“王朝时代的都邑性遗址”...
  • ·?土古洞村：上山泡温泉 村中享悠闲
  • ·初冬游园景斑斓 健身漫游乐悠闲
  • ·从东转到西 街区显魅力
    		•
    		 
    新闻排行
  • 江凌到涧西区调研
  • 洛阳：项目加速跑 全力拼经济
  • 事关房地产市场！洛阳市政府最新通知
  • 西工区的孩子上课为啥要面对面坐？最...
  • 文博体育公园篮球场上锁？洛阳市城乡...
  • 二里头：“文明曙光”照亮文化自信
  • 深化“改”，增强发展内生动力——学...
  • 洛阳汉服妆造职业技能大赛决赛举行
  • 升级改造！南山牡丹文化园将于1月4日...
  • 未来几天洛阳以晴好天气为主
    		•
    百姓呼声
    夜间有人放烟花扰民问题急需进行治理
    火车站换乘地铁免安检通道何时开通？
    精彩图片
    隋唐大运河国家文化公...
    层林尽染美如画 生态旅...
    中信重工：赶制国内外...
    洛轴科技：打造国内领...
    精彩热帖

    新年逛古城

    新年快乐第一贴

    年年有鱼

    手艺人
    /马寺拾片
    /元旦抒怀
    /冬韵之美
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605