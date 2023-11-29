同药不同价 到底咋回事？来看记者调查

日前，有市民通过洛阳网“百姓呼声”平台反映，自己在某药店购买了一盒阿奇霉素分散片，售价36元一盒，之后，他又到相距不远的另外一家药店，发现同一产地、同一规格的药品售价为每盒19.9元，二者相差16.1元。“为什么同一种药品，在不同的药店价格差别这么多？”这位市民想了解具体的原因。

日前，有市民通过洛阳网“百姓呼声”平台反映，自己在某药店购买了一盒阿奇霉素分散片，售价36元一盒，之后，他又到相距不远的另外一家药店，发现同一产地、同一规格的药品售价为每盒19.9元，二者相差16.1元。“为什么同一种药品，在不同的药店价格差别这么多？”这位市民想了解具体的原因。

3日，记者走访了洛阳市部分药店，发现市民反映的情况比较普遍。同一厂家生产的规格相同的药品，不同药店的售价差别从几元到几十元不等。“为了留住更多老顾客，我们也推出了一些举措，包括买贵退差价、免费送药等等。”西工区一家药店的工作人员说。

“药品的价格和品牌、生产厂家、包装规格等因素都有关系。”一家连锁药店的相关负责人解释，一些大品牌厂家生产的药品，价格会相对高一些，普通厂家生产的药品价格会略低。洛报融媒记者在该药店看到，以一盒30片装、规格为每片0.5克的盐酸二甲双胍缓释片为例，不同厂家的商品在同一家药店的售价分别为19.3元、10.7元和6.3元。该负责人说，药店的经营成本，比如租金、人工、水电费等必不可少的支出，也会直接影响到药品的销售价格。另外，药品的进货渠道和价格有关。一些大型连锁药店由于规模较大，可以进行集中采购，进货量比较大，价格也会有所优惠。