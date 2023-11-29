市委十二届五次全会暨市委经济工作会议精神在经济界人士中引发热烈反响

近日召开的市委十二届五次全会暨市委经济工作会议，科学分析当前形势，系统部署明年工作，在我市经济界人士中引发热烈反响。大家一致认为，会议传递了经济回升向好的温暖信心，体现了对我市发展态势的准确判断，为做好明年工作提供了科学指引，将结合工作实际抓好贯彻落实，奋力在稳增长、促转型中不断开创高质量发展新局面。

近日召开的市委十二届五次全会暨市委经济工作会议，科学分析当前形势，系统部署明年工作，在我市经济界人士中引发热烈反响。大家一致认为，会议传递了经济回升向好的温暖信心，体现了对我市发展态势的准确判断，为做好明年工作提供了科学指引，将结合工作实际抓好贯彻落实，奋力在稳增长、促转型中不断开创高质量发展新局面。

“今年以来，国宏投控集团深入贯彻产业发展‘136’工作举措，拓市场、扩投资、促改革、抓创新、夯基础，保持了良好发展态势，集团首次入围‘中国企业500强’，并成为洛阳首家进入国务院国资委‘双百企业’行列的地方国企”。国宏投控集团党委书记、董事长符同欣表示，将深入贯彻落实全会精神，坚持以创新引领发展，做大做强产业集群；强化市场思维、善用“链式发展”引育风口产业，更好发挥“以投带引”作用，助力我市加快构建现代化产业体系。落实市委、市政府工作部署，高质量组建洛阳工控集团，壮大铝基新材料产业规模。加快企业转型发展步伐，完善市场化投融资机制，抓好各类风险隐患防范化解，提高国有企业治理水平和核心竞争力，在洛阳市推动产业转型升级、塑造区域竞争优势上当好主力军、排头兵。

市工商联主席侯建军表示，市委全会暨市委经济工作会议明确提出充分尊重企业家主体地位，加大对企业家的关爱力度，这让广大企业家倍感振奋。全市工商联系统将紧紧围绕全会精神，切实把思想和行动统一到市委重大决策部署上来，充分发挥工商联职能职责，发挥好桥梁纽带和参谋助手作用。积极组织民营企业家外出学习考察、开展合作，常态化开展民营企业家培训，以民营企业家素质提升带动全市民营企业转型升级。引导民营企业抢抓风口机遇，加快实施高端化智能化绿色化改造，着力创造新业态新产品新模式，不断提升市场竞争力。

“市委全会暨市委经济工作会议为服务保障重点项目建设提出了更高要求和指引。”中州时代项目建设指挥部办公室负责人李珂介绍，目前该项目周边配套道路、排涝渠等已完成施工，供水、供气管道已完成铺设，项目一期第一栋厂房主体结构提前完成封顶，下一步将按照市委要求，把“有解”变“优解”，全力加强同宁德时代沟通对接，紧盯时间节点，加快推动项目建成投用，同时优化服务保障，加快新能源产业园基础设施建设，全力以赴推动已签约项目尽早落地见效，尽快形成产业集聚效应。

炎黄科技园总经理杨哲表示，作为科技企业集聚平台负责人，深感重任在肩。新的一年，园区将持续完善科技创新体系，鼓励支持创新型创业活动，发展新质生产力；建好科技企业孵化器，培育高科技企业；开展产学研合作，推动科技成果落地转化；加快推进人力资源产业园建设，服务产业升级所需人才。同时，进一步完善科技服务，躬身入企，帮助企业找问题、解难题、增效益，引导和帮助企业加快转型发展。

中科慧远视觉技术(洛阳)有限公司运营副总张吉岩表示，市委全会暨市委经济工作会议体现了坚持稳中求进工作总基调，深化了新时代做好经济工作的规律性认识，具有很强的指导性、针对性和可操作性。企业将深入贯彻落实全会精神，加强与洛阳产业的深度融合，把先进技术应用于实践生产，为各行业提供智能化的工业视觉外观检测解决方案，以工艺、装备为核心，以品质数据为基础，推动工业视觉智能检测装备高质量发展，为洛阳市经济发展贡献更大力量。

“明年外部环境复杂性和不确定性上升，但是机遇也十分明显。”洛阳师范学院商学院院长张成玉表示，市委对洛阳经济发展的挑战和机遇有着充分认识。新一轮科技革命和产业变革有利于洛阳抢占更多“产业风口”，消费进一步恢复有利于洛阳发展新文旅产业，培育新的消费热点。建议洛阳明年要在投资、消费方面发力，做大做强产业集群，加快推动企业实施“三大改造”和增资扩产，大力发展数字消费、绿色消费、健康消费，繁荣夜间经济、首店经济，加快推动城市经济发展，有效推动现代化洛阳建设不断迈上新台阶。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 李雅君）