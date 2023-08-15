洛阳启动重走客家先民南迁路活动

昨日上午，洛阳市重走客家先民南迁路活动在定鼎门广场启动。

昨日上午，洛阳市重走客家先民南迁路活动在定鼎门广场启动。

本次活动以“重走客家南迁路 圆梦洛阳祖根地”为主题。在为期一个多月的时间内，百余名参与者将沿着五条路线，前往赣州、梅州、深圳等地，追寻客家先民南迁历史。

活动主办方表示，2024年，洛阳将举办世界客属第33届恳亲大会，这是在国际上具有广泛影响力的华人盛会。洛阳作为客家先民首次大规模南迁的出发地，是海内外客家寻根问祖的恳亲祖地和精神家园，河洛文化孕育了客家文化，客家文化是河洛文化的“活化石”。本次重走客家先民南迁路活动将充分展现“根在河洛”的文化底蕴，营造“客家回家”的浓厚氛围，以弘扬客家文化为己任，团结客属乡亲，加强联谊联络，扩大洛阳城市影响力，为世界客属第33届恳亲大会营造良好氛围。

本次活动计划在客家聚居集中城市推介洛阳文化旅行项目，推动双方研学旅行机构对接交流，成立客家人南迁沿线城市联盟、客属地研学旅行联盟，谋划开展客家文化研学旅行活动。同时，活动还将开展一系列文化采风活动，围绕挖掘客家祖根地洛阳元素传承脉络，为编写《从洛阳到洛阳》书籍、绘制“客家南迁百米长卷”等积累素材。

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重走客家先民南迁路五条线路

线路一 洛阳—赣州—梅州—河源—惠州—深圳—清远

线路二 洛阳—信阳—固始—潢川—南京—丽水

线路三 福州—莆田—泉州—龙岩

线路四 洛阳—玉林—贺州—桂林—贵阳—遵义

线路五 洛阳—成都(经遂宁)—南充—巴中—汉中—西安

(洛报融媒·洛阳网记者 智慧)