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“宝莲灯”的前世今生

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 珍宝档案  来源: 洛阳网 2023.10.19 09:09

　　●国宝嘉宾：唐三彩灯

　　●所处时代：唐代

　　●器物规格：高44.5厘米、座径22.6厘米

　　●出土时间：1987年

　　●出土地点：原吉利区唐墓

　　●藏馆地点：洛阳博物馆

　　1987年，洛阳市文物工作队在吉利区一处工地进行施工前的文物勘探时，发现了一座唐代墓葬。当时，这座墓葬已遭到严重破坏，大家只发现一些薄瓷器残片，便认定其已没有什么发掘价值了。

　　一天，一名考古人员午饭后休息时，又到这座破坏严重的唐墓里转了转。他无意间在角落里发现了这盏精美的三彩灯。于是，考古人员重新展开了对此墓的发掘，但随后出土的文物并不多。由于在这座墓中没有发现墓志，也没有其他能够证明墓主人身份的文物，因此墓主人的身份无从考证。

　　此墓规模不大，考古人员推测墓主人生前的地位并不高。这盏三彩灯虽是按照生活实用器皿的真实比例来制作的，但其并没有使用过的痕迹，应为随葬的冥器。据推测，唐代不同社会地位的人使用唐三彩冥器的标准和规格有相应规定，有一些人很富有，但因官阶不够高或没有官阶，死后不能使用大型唐三彩冥器。于是，其家人就让工匠把可以使用的中小型唐三彩冥器做得更加精致，这盏三彩灯可能就属于此种情况。所以，这位墓主人虽不出名，但他很可能生活在一个富贵之家。

　　三彩灯上的莲花代表佛教中的净土，人们通过在随葬灯具上装饰莲花和力士像的方式，来表达对逝者早登极乐世界的祝福。这盏唐三彩灯顶部是一个盏，倒入油，加上灯芯，就可以使用了。它工艺考究，色彩绚丽，并不是“大个子”，却自带高大挺拔之感，仿佛明亮了千年的火炬，呈现出一种富丽堂皇的风格，是唐三彩器物中的珍品。（洛报融媒·洛阳网记者 孙晓华）
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
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