昨日上午，第六届中国·河南招才引智创新发展大会和第三届中国·河南开放创新暨跨国技术转移大会洛阳专场活动开幕。

第六届中国·河南招才引智创新发展大会

和第三届中国·河南开放创新暨跨国技术转移大会

洛阳专场活动开幕

樊会涛、贺泓、卜显和、宋克兴、严大洲等出席 徐衣显出席并致辞

昨日上午，第六届中国·河南招才引智创新发展大会和第三届中国·河南开放创新暨跨国技术转移大会洛阳专场活动开幕。

中国工程院院士、龙门实验室主任樊会涛，中国工程院院士、中国科学院生态环境研究中心副主任贺泓，中国科学院院士、南开大学材料科学与工程学院院长卜显和，省科学院执行院长宋克兴，中国恩菲工程技术有限公司副总工程师严大洲等出席开幕式，市长徐衣显出席并致辞。省科技厅副厅长陈志强，省人社厅二级巡视员余耀武，市领导王森、任丽君、王国辉等出席活动。

徐衣显在致辞中说，创新的洛阳，动能澎湃、奋进出彩；传承与生俱来的创新基因，洛阳坚持以创新引领发展，伊滨科技城锻造新引擎，龙门实验室“首年出成果”，一大批中试基地、产业研究院、科技产业社区建成投用，推进“政产学研金用服”协同发力，研发投入强度连续五年领跑全省，众多标志性“洛阳创造”建功“大国重器”。开放的洛阳，活力迸发、商机无限；秉持开放包容的城市品格，洛阳发挥“一带一路”主要节点城市优势，抢抓构建新发展格局等国家重大战略机遇，推动国家自创区等“五区联动”发展，成功落户124家境内外500强企业，着力打造内陆开放新高地。聚才的洛阳，求贤若渴、广纳英才；发扬尊贤重士的优良传统，洛阳贯彻“第一战略”，落实“一号工程”，汇聚“第一资源”，完善“引育用服”人才机制，建立“1+22”人才政策体系，打造青年友好型城市，让各类人才在洛阳生活舒心、创业安心、发展顺心。宜业的洛阳，乘风破浪、蓄势崛起；抢抓换道领跑的风口机遇，洛阳聚焦新能源、新材料、新IT、新文旅、智能装备等重点领域，百万吨乙烯、中州时代等大项目龙头带动，绿色石化及先进材料产业基地、动力电池产业集群加快形成，紧盯氢能储能、人工智能等未来产业落子布局，加快构建现代化产业体系。衷心希望各位专家学者为洛阳发展把脉问诊、建言献策，与洛阳共享机遇、共赢未来。

会上，我市发布《洛阳市重点产业紧缺实用人才需求目录》、河洛英才卡，为新获评的国家科技领军人才代表等颁奖；洛阳市英才基金管理机构与2022年度高层次创新创业人才(团队)及落地县区签约，叶志镇院士团队、赵华院士团队分别与伊滨区、涧西区进行技术成果转化项目签约；洛阳建龙微纳与中国科学院山西煤化所、吉林大学、南开大学、大连理工大学、太原理工大学、华东理工大学等共建联合实验室揭牌，洛阳市人才集团揭牌。

本次活动邀请院士、长江学者、“国家杰出特聘”专家、国家科技创新领军人才、高层次科技创新人才、“中原英才计划”入选者等专家学者参会，搭建资源汇聚共享、需求对接交流、成果转移转化、项目合作共赢的高端平台，为现代化洛阳建设提供更加坚实的人才支持、创新支撑。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 孙小蕊 赵晨熹 通讯员 李帆）