今日起，洛阳V10路公交优化调整

近日，“洛阳公交”微信公众号发布消息称，为进一步方便群众出行、就医，有效做好公交与地铁1号线的接驳，同时搭建居民小区与地铁站间的公共纽带，洛阳公交集团将于2023年9月29日起，优化调整V10路试运营，终点站由谷水西延长至洛阳新里程医院。

近日，“洛阳公交”微信公众号发布消息称，为进一步方便群众出行、就医，有效做好公交与地铁1号线的接驳，同时搭建居民小区与地铁站间的公共纽带，洛阳公交集团将于2023年9月29日起，优化调整V10路试运营，终点站由谷水西延长至洛阳新里程医院。

V10路调整后，去程从大所社区发车，走祁连路、秦岭南路、蓬莱路、龙裕路、孙白路、武汉南路、乐业路、郑州路、西苑路、康滇路，到达终点站洛阳新里程医院；回程从洛阳新里程医院发车，走康滇路、景华路、武汉路(地铁1号线武汉路站)、武汉南路、孙白路、龙裕路、蓬莱路、秦岭南路、祁连路到大所社区。

采用定时定点发车模式，大所社区发车时间为：7:20、8:40、10:20、11:40、13:30、14:50、16:30、18:00；洛阳新里程医院发车时间为：7:50、9:10、10:50、12:10、14:00、15:20、17:00、18:30。票价1元/人次，支持移动支付和各类IC卡。⑥