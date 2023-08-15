王城公园重启东周韶乐演奏 是否勾起您的回忆

近日的一个上午，空气中弥漫着微雨的湿润气息，掩映在王城公园苍翠树木中的韶乐台上，传来阵阵悠扬乐曲——东周韶乐又回来了。

韶乐表演者在演奏

近日的一个上午，空气中弥漫着微雨的湿润气息，掩映在王城公园苍翠树木中的韶乐台上，传来阵阵悠扬乐曲——东周韶乐又回来了。

东周韶乐演奏，曾是洛阳人的美好回忆。20世纪80年代，由王城公园钟磬乐队演绎的韶乐，乐曲悠扬，让人流连忘返。后来，因为种种原因，韶乐停止演奏。

今年，市城市管理局决定在王城金秋菊展期间恢复东周韶乐演奏。时隔多年，广大市民游客将有机会再次欣赏韶乐台上的华服礼乐之美。

东周韶乐将“牵手”金秋菊展，带领观众穿越古今

2023年第十六届王城金秋菊展于今日启动。让人欣喜的是，今年金秋菊展期间，在王城公园韶乐台重现的东周韶乐，将带领观众穿越古今，聆听两千多年前的弦歌齐乐，感受古代韶乐之美。

韶乐团现任负责人陈瑞介绍，目前，韶乐团人员配置、乐谱编写、乐队排练、妆造服饰等事项已准备就绪。王城公园还选出十余位年轻人参与学习韶乐知识，助力钟磬之声再次回响在韶乐台的上空。

据介绍，东周韶乐演奏暂定于10月1日至5日举行，每天演出3场，上午1场，下午2场。届时，韶乐团将演奏《竹枝词》《朝乐》《舞》《云》《韵》《屈原问渡》《梅花三弄》等经典曲目，还会适当增加一些流行曲目。

市民韩先生经常来韶乐台旁拉二胡，他对韶乐台曾经的盛况有十分深刻的印象。听闻韶乐演奏即将重启，他满怀期待地说：“洛阳有这么悠久的礼乐文化，一定要好好地传承发扬。”

为纪念“孔子闻韶”典故，王城公园建设韶乐台

乐台钟声，是王城公园的经典景观之一。

陈瑞说，韶乐史称“舜乐”，起源于5000多年前，是古代的一种宫廷器乐，是集诗、乐、舞为一体的古典艺术表现形式。

据史书记载，孔子周游列国时，在齐国听到韶乐，乐声“余音绕梁，三日不绝”。孔子听得如痴如醉，竟“三月不知肉味”，认为韶乐是天下最好的音乐。

为了纪念“孔子闻韶”的典故，王城公园于1986年建设了韶乐台。韶乐台是根据周代“筑其台榭，美其宫室”的风格建造的。其底部东、西、南三面墙上镶嵌的黑色线刻画，反映了公元前770年到公元前221年间发生的与洛阳有关的30余个历史事件，称为“故事墙”。韶乐台上部为周代纪念性建筑“四阿重屋”，室内陈设编钟、编磬等乐器。

陈瑞介绍，为了重现东周韶乐，王城公园于1988年复刻震惊中外的曾侯乙编钟。曾侯乙编钟于1978年在湖北随州出土，是战国时期曾国国君的一套大型礼乐重器，是我国迄今发现数量最多、保存最好、音律最全、气势最宏伟的一套编钟。

有了编钟、编磬等乐器后，王城公园于1989年组建了钟磬乐队，定时演奏韶乐。