洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

王城公园重启东周韶乐演奏 是否勾起您的回忆
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.29 09:46
韶乐表演者在演奏

　　近日的一个上午，空气中弥漫着微雨的湿润气息，掩映在王城公园苍翠树木中的韶乐台上，传来阵阵悠扬乐曲——东周韶乐又回来了。

　　东周韶乐演奏，曾是洛阳人的美好回忆。20世纪80年代，由王城公园钟磬乐队演绎的韶乐，乐曲悠扬，让人流连忘返。后来，因为种种原因，韶乐停止演奏。

　　今年，市城市管理局决定在王城金秋菊展期间恢复东周韶乐演奏。时隔多年，广大市民游客将有机会再次欣赏韶乐台上的华服礼乐之美。

　　东周韶乐将“牵手”金秋菊展，带领观众穿越古今

　　2023年第十六届王城金秋菊展于今日启动。让人欣喜的是，今年金秋菊展期间，在王城公园韶乐台重现的东周韶乐，将带领观众穿越古今，聆听两千多年前的弦歌齐乐，感受古代韶乐之美。

　　韶乐团现任负责人陈瑞介绍，目前，韶乐团人员配置、乐谱编写、乐队排练、妆造服饰等事项已准备就绪。王城公园还选出十余位年轻人参与学习韶乐知识，助力钟磬之声再次回响在韶乐台的上空。

　　据介绍，东周韶乐演奏暂定于10月1日至5日举行，每天演出3场，上午1场，下午2场。届时，韶乐团将演奏《竹枝词》《朝乐》《舞》《云》《韵》《屈原问渡》《梅花三弄》等经典曲目，还会适当增加一些流行曲目。

　　市民韩先生经常来韶乐台旁拉二胡，他对韶乐台曾经的盛况有十分深刻的印象。听闻韶乐演奏即将重启，他满怀期待地说：“洛阳有这么悠久的礼乐文化，一定要好好地传承发扬。”

　　为纪念“孔子闻韶”典故，王城公园建设韶乐台

　　乐台钟声，是王城公园的经典景观之一。

　　陈瑞说，韶乐史称“舜乐”，起源于5000多年前，是古代的一种宫廷器乐，是集诗、乐、舞为一体的古典艺术表现形式。

　　据史书记载，孔子周游列国时，在齐国听到韶乐，乐声“余音绕梁，三日不绝”。孔子听得如痴如醉，竟“三月不知肉味”，认为韶乐是天下最好的音乐。

　　为了纪念“孔子闻韶”的典故，王城公园于1986年建设了韶乐台。韶乐台是根据周代“筑其台榭，美其宫室”的风格建造的。其底部东、西、南三面墙上镶嵌的黑色线刻画，反映了公元前770年到公元前221年间发生的与洛阳有关的30余个历史事件，称为“故事墙”。韶乐台上部为周代纪念性建筑“四阿重屋”，室内陈设编钟、编磬等乐器。

　　陈瑞介绍，为了重现东周韶乐，王城公园于1988年复刻震惊中外的曾侯乙编钟。曾侯乙编钟于1978年在湖北随州出土，是战国时期曾国国君的一套大型礼乐重器，是我国迄今发现数量最多、保存最好、音律最全、气势最宏伟的一套编钟。

　　有了编钟、编磬等乐器后，王城公园于1989年组建了钟磬乐队，定时演奏韶乐。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：唐好优 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    打通下肢血管通路 守护患者透析“生命线”
    打通下肢血管通路 守护患者透析“生命线”
    打通下肢血管通路 守护患者透析“生命线”
        “通了，通了……”看着血液在导管中循环流动，曾权(化名)不停小声嘟囔着，憔悴的脸上有了一丝笑意。
  • ·北京中医药大学东直门医院洛阳医院伊滨院区全面开诊
  • ·关节一动就“咔咔”响，是您的身体在“说话”
  • ·国家区域医疗中心建设暨医院管理学术交流会在洛举行
    		•
    漫游山间品秋韵 游园观景乐健身
    漫游山间品秋韵 游园观景乐健身
    漫游山间品秋韵 游园观景乐健身
        在伊滨区，您既可以漫游万安山，感受其秋韵之美，也可到各大公园赏景游乐，健身休闲。本期《城市漫游记》，...
  • ·谷粟成熟季 乡间走一走
  • ·乡村蝶变满目新 如画美景邀您赏
  • ·自驾嶕峣山 休闲银洞河
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳高速交警发布中秋国庆假期重点路...
  • 为方便伊滨区域乘客 今起这3条公交线...
  • 私企员工办理退休时是否需要人事档案...
  • 物业服务不到位违法！洛阳出台决定规...
  • 江凌调研城市提质及节日期间安全生产工作
  • 每户一份中秋“福利”！洛阳一小区业...
  • 现场美图来啦！2023洛阳河洛文化旅游...
  • 2023洛阳河洛文化旅游节暨第六届中原...
  • 洛阳高新水厂新增5万吨日供水能力
    		•
    百姓呼声
    渑淅高速洛宁至栾川段高速公路已列入规划
    回应：酒店价格根据市场情况自主决定
    精彩图片
    生态宜居 美丽洛阳【组...
    省运会社会组广播体操...
    英仙座流星雨惊艳登场...
    洛阳制甲师：复原冰冷...
    精彩热帖

    开心就好

    风景如画

    玉兰花结果

    形态各异
    /遛牛
    /神都多丽人
    /陆浑雨中行
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605