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预计年产量将达180万件！洛阳首个汉服产业园建成投产
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.26 19:16

　　裁剪、缝合、熨烫……26日，在汝阳县云之裳华服产业园内，工人们正在加紧赶制订单。当天，该产业园建成投产，预计年均汉服产量将达180万件，这也是洛阳首个汉服产业园。

　　该产业园总建筑面积5000平方米，是集原创设计、裁剪、生产、展示、电商销售于一体的全产业链型园区，将有效补充我市汉服产业链上游的设计、生产等环节。

　　去年以来，洛邑古城、应天门等文旅景区持续走热，不少网友将汉服消费作为出游的重要选择，推动汉服持续升温。然而，洛阳缺少产业链上游的汉服生产基地。

　　今年以来，洛阳市委提出，要持续做热汉服IP，深入挖掘特色文化，大力发展汉服产业，完善汉服经济配套服务链条，打造一批汉服品牌。今年7月，汝阳县抢抓汉服产业“风口”，成立汉服工作领导小组，依托服装制造业基础，引进云之裳华服产业园项目。

　　“在调研中，我们发现洛阳的汉服体验店一年要从曹县购买上亿元的汉服，汉服市场潜力巨大。”该产业园主要负责人丁晓丽介绍。于是，他们就从汉服的设计、生产入手，招聘30余名专业服装设计人员，深入挖掘汉服文化元素，设计不同时代的汉服，展现汉服的历史发展脉络，满足多元化的消费需求。

　　位于汉服文化产业园一楼的汉服文化展示馆，展示着先秦、秦汉、隋唐五代、宋、明、清等不同时代的汉服，或端庄典雅，或飘逸灵动，风格各异。“这些是我们设计的汉服新品，共有200余种。”丁晓丽介绍。客户可以根据喜好的类型，进行定制。

　　“为确保产品质量，制作汉服的布料从江浙地区引进，在这里进行进一步加工。”丁晓丽介绍。目前，他们已接收全国各地订单两万余件，未来能够满足本市乃至全省区域规模化汉服供应需求。

　　当天，该产业园还与河南洛邑文旅发展有限公司签订战略合作协议，推动汉服生产与汉服消费有机结合，打造洛阳汉服特色品牌。

　　“这几天，设计师正加紧为秋冬季汉服打版，做好订货的前期准备。”丁晓丽表示，将结合汉服生产，建设汉服电商直播团队，打造区域文化IP，并将汉服产业与剧本产业相结合，助力洛阳打造全国沉浸式文旅目的地。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 见习记者 赵晨熹 文/图 通讯员 吴会菊 曹宝琼）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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