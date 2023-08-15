基本热费如何计算？洛阳市热力公司最新回复

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：伊滨区暖气费是怎么收的，现在还有基础热费的说法吗？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：暖气费是怎么收的，现在还有基本热费的说法吗？

市热力公司回复：根据洛发改价管〔2013〕12号文件收费标准及《洛阳市集中供热条例》规定，集中供热收费分为，分户计量用户和按面积用热用户两种，具体收费标准如下：

分户计量用户：

热费由基本热费和计量热费两部分组成，先按面积预交热费，实际费用待供暖结束后根据用热量核算，实行多退少补。

基本热费=建筑面积×采暖期天数× 0.054/平方米·日×面积系数(多层建筑为90%、小高层建筑为86%、高层建筑为82%)

计量热费=0.142元/kwh ×用热量

计算方式：建筑面积×122×0.054×面积系数+0.142×热表用量数

按面积用热用户：

热费=建筑面积×采暖期天数×0.18元/平方米·日×面积系数(多层建筑为90%、小高层建筑为86%、高层建筑为82%)

计算方式：建筑面积×122×0.18×面积系数

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