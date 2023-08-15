老人想为保管27年的士兵档案找个“家”

“我今年75岁了，身患重病，想为长期保管的3份士兵档案找个‘家’。”近日，家住涧西区的李荣珀老人拨打晚报热线66778866求助。

李荣珀向记者讲述往事

“我今年75岁了，身患重病，想为长期保管的3份士兵档案找个‘家’。”近日，家住涧西区的李荣珀老人拨打晚报热线66778866求助。

原来，李荣珀曾担任涧西区饮食一店的经理和法人代表，1996年前后，涧西区发改委给涧西区饮食一店分配了5名转业军人，后来有两个人调整工作将档案取走。由于涧西区饮食一店改制后破产，剩下的3份士兵档案一直由李荣珀保管。

近日，记者应邀来到李荣珀家中，听他讲这3份士兵档案的来龙去脉。

1972年，李荣珀到洛阳市饮食服务公司下属的饮食一店工作。由于工作认真负责，他被任命为饮食一店的经理和法人代表。后来，饮食一店划归涧西区发改委，成为涧西区的一家集体企业。

“1996年前后，涧西区发改委给涧西区饮食一店分配了5名转业军人。”李荣珀回忆说，当时，只有一名转业军人来饮食一店报到。过了一段时间，其中两名转业军人调整工作将士兵档案取走。1996年，饮食一店改制结束，最终因无法维持运营申请破产。

“饮食一店破产了，职工的人事档案还由饮食一店保管，但是剩下的3份士兵档案没有地方接收，我不得不一直保管。”李荣珀说。