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徐衣显督导调研生态环保、特色产业发展等工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.23 08:39

徐衣显在督导调研生态环保、特色产业发展时强调
建管并重雨污同治推动水环境持续向好
精准施策长效监管让矿山披绿装焕新颜

　　昨日，市长徐衣显率队督导调研生态环境保护、特色产业发展等工作，强调要深入学习贯彻习近平生态文明思想，结合主题教育开展，坚持防治结合、精准施策，建管并重、动真碰硬，查漏洞、补短板、求长效，打好打赢生态环境保护攻坚战。

　　污水治理重在源头收集、终端处理。在涧西污水处理厂，徐衣显认真察看污水处理实时监测平台和出水口水质，详细了解设备运行、服务范围、工艺流程、再生水利用等情况。他强调，要守牢“治”水底线，以断面水质达标为导向，推进新一轮提标改造，执行最严排放标准，持续压减污染物排放浓度，推动水生态环境持续向好；要提升“管”水能力，压实企业主体责任，强化系统观念，做到污水设施全覆盖、生活污水全收集、监督管理全天候，提升水资源节约集约利用水平；要深入系统研究，科学确定污水处理与财政补贴的核算比例，协调好企业运营与市级统筹的关系。在涧河彩虹桥雨洪排水口，徐衣显实地察看地形走势，现场研究雨污分流提升改造方案，叮嘱有关部门要以控源截污为重点，以雨污分流改造为抓手，摸清底数、统筹谋划、逐步实施，抓好周边管网清淤，提升应急排水能力，确保河流断面水质持续向好。

　　实施矿山生态修复，是践行“绿水青山就是金山银山”理念的具体行动。徐衣显到新安县中铝洛阳铝矿贾沟自采区和香江万基铝土矿张家门采区、西沟生态修复区，通过实地踏查、无人机巡查等形式，现场察看治理进度、复耕复产等情况，指出浆砌护墙存在的问题，叮嘱企业要扛牢主体责任，坚守生态底线，当好治理表率，遵循“边开采、边治理、边恢复”的原则，统筹实施矿坑回填、土地平整、覆土造田、栽种绿植等，让矿山披上“绿装”、重获“新生”。他对香江万基负责人李连柱、郑凯等及利尔集团董事长赵继增等强调，要坚持生态优先，加强行业监管和属地管理，统一规划、一矿一策、分类实施，抓实环保督察问题整改，高标准、高品质完成生态修复治理任务；要健全长效监管机制，采用“人防+技防”等方式，做好常态化巡查管护，促进战略性新兴产业合作，以高品质生态支撑高质量发展。

　　徐衣显还到石寺镇北岭村标准化养牛场，与企业负责人探讨市场行情、规模效益、助农增收等情况，强调要精准对接市场需求，拉长屠宰、冷链、深加工等产业链条，以“养”带“产”、以“产”促“养”，推动养牛产业高质量发展，带动更多群众增收致富。

　　牛刚参加调研。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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