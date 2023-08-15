1979年的一天，西工区小屯村的村民在劳作时，偶然发现了一座年代久远的地窖。

●国宝嘉宾：错金银铜鼎●所处时代：战国

●器物规格：高16.5厘米●出土时间：1979年

●出土地点：西工区小屯村地窖

●藏馆地点：洛阳博物馆珍宝馆

1979年的一天，西工区小屯村的村民在劳作时，偶然发现了一座年代久远的地窖。考古人员对这座地窖进行了勘查，一尊造型独特的青铜鼎吸引了他们的目光。

这件青铜鼎为扁圆球状，比常见的青铜鼎要小得多，只相当于成年人的手掌大小。鼎的表面，遍布着光彩夺目的错金银纹饰，独特的四瓣花纹样，金色的花蕊和银色的花瓣组合在一起，辅以流动的云纹，金银的华丽精致与青铜的古朴庄重完美结合，使拙朴的青铜鼎绽放出独特的灵动之美。

和传统的青铜鼎相比，这件错金银铜鼎不仅体积非常小，而且多了一个流的造型，在鼎的腹部，是一个上翘的柱形短管。流是中国古代的叫法，指日常生活中烹饪饮食的器皿中向外倾倒食物的管道，类似于茶壶的壶嘴。那么，日常饮食器皿特有的流为什么会出现在青铜鼎上？专家介绍，在夏、商、周时期，青铜鼎是王室祭祀的专用礼器，是王权的象征。到了春秋战国时期，青铜鼎的功能发生了分化，很多诸侯国国君开始用青铜鼎煮食物来犒赏臣下。

据史料记载，春秋战国时期，郑国国君郑灵公得到了楚国进献的一只大龟，他非常高兴，命厨师把龟煮了，准备跟臣下一起享用。公子宋和大夫子家经过殿前时，公子宋的食指突然动起来。他悄悄对子家说，以前我每次食指大动，都能尝到好吃的东西。他们走进大殿后，果然看到厨师正在烹饪大龟，于是相视而笑。郑灵公问他们为什么笑，子家便把公子宋的话如实说出，郑灵公听后对公子宋的自以为是很不满。龟汤煮好后，郑灵公分赐给了在场除公子宋外的每一位大臣。公子宋恼羞成怒，走到盛着龟汤的青铜鼎前，把食指伸进汤里蘸了蘸，尝了尝味道，拂袖而去，这就是历史上著名的染指于鼎的故事。

这件错金银铜鼎装饰得如此精美，且出土于东周王城遗址附近，因此专家认为，它极有可能是东周王室成员用于把玩或陈设的工艺品。（洛报融媒·洛阳网记者 孙晓华 通讯员 魏薇 文/图）