洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

优化养老服务不妨从“暖胃”做起
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2023.09.20 08:54

　　丸子、饺子、包子、面条、红烧肉、烧茄子、排骨汤、葱油饼……60名老年人营养餐烹饪选手纷纷亮出绝活儿，一道道美食令人垂涎欲滴。看晚报，近日，2023年洛阳市养老护理员职业技能大赛、2023年洛阳市养老服务机构老年人营养餐大赛落下帷幕，这是我市养老机构首次进行“厨王争霸”，以赛提能的形式令人耳目一新。

　　俗话说，抓住一个人的胃，就能赢得一个人的心。这次大赛不禁让人想起电影《食神》中的经典桥段，在周星驰扮演的“前任食神”事业跌落谷底时，就是靠着一碗“又好吃又好玩”的撒尿牛丸，赢得养老院里的老年人竞相追捧，进而翻身重登“食神”之位。可见，“食神”评选，老年人的投票至关重要。

　　小饭碗里装着大民生。近年，基于老年群体行动、做饭不便等现实困难，我市以政府补贴为先导，通过设立邻里中心、社区食堂等一批公益为主的具有养老服务功能的机构，同时又通过政策福利积极扶持壮大了一批市场化养老机构，为老年人提供更多元、更优质的就餐选择。可以说，在让越来越多老年人吃上“一餐热乎饭”这方面，成效是有目共睹的。

　　养老机构好不好，能否真正吸引老年人，往往从饮食方面便可窥见一斑。这次我市组织养老服务机构间的营养餐大赛，就是从老年人关心的营养、搭配、口味、价格这些方面进行评比，考核养老服务机构厨师掌握的老年人营养餐的技艺和理念，通过赛事探寻如何做好“舌尖上的养老”，在实现养老服务从“有”到“优”的道路上更进一步。

　　此外，此次大赛还是展示我市养老技能人才队伍建设成果的重要窗口，是技能人才交流互动的重要平台。各家机构、各位能人各显身手，以比赛的形式引领更多专业技能人才投身到养老服务事业中，助推我们的养老服务队伍越来越大、水平越来越高、特色越来越足。

　　用心提升技能，用情进阶服务。聚焦老年人多样化就餐服务需求，让更多实惠可口的饭菜、精细周到的服务、宽敞明亮的环境、轻松愉悦的氛围走进老年人的生活，就能不断解锁老年人“舌尖上的幸福”，让老年人“暖胃”又暖心！(洛报融媒·洛阳网新闻观察员 洛谭)
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    孩子出生就有的痣用切除吗
    孩子出生就有的痣用切除吗
    孩子出生就有的痣用切除吗
        “孩子出生时胳膊上就有个痣，我一直纠结要不要切除。孩子现在13岁，帮我问问医生，像这种先天就有的痣，用...
  • ·应对皮肤瘙痒，试试这些小妙招
  • ·洛阳中医这样对付感冒，快学起来吧
  • ·别怕！别怕！ 对症治疗后她不再恐惧靶向药副作用
    		•
    谷粟成熟季 乡间走一走
    谷粟成熟季 乡间走一走
    谷粟成熟季 乡间走一走
        初秋，田野里弥漫着丰收的喜悦，高粱挺直腰杆，谷子被饱满的穗子压弯……秋高气爽之时，去欣赏田园风光，感...
  • ·乡村蝶变满目新 如画美景邀您赏
  • ·自驾嶕峣山 休闲银洞河
  • ·漫游老街 寻味老城
    		•  
    新闻排行
  • 老城区翠云阁项目加紧推进
  • 徐阳墓地出土文物亮相中国国家博物馆
  • 省委第三巡回督导组深入洛阳各县区 指...
  • 266支收缴枪支被销毁！洛阳警方集中销...
  • 老城区公园巷社区邻里中心投用【组图】
  • 洛阳理工学院：多名退伍大学生组成军...
  • 洛阳市乡村振兴观摩推进会召开
  • 未来几天洛阳秋雨绵绵 注意添衣保暖
  • 洛阳市“绿色家电下乡”惠民补贴活动启动
  • 报警方式上新！洛阳警方“码上报警”...
    		•
    百姓呼声
    投诉:城市停车平台多扣费且联系不上客服
    地矿双语要求学生提供三甲医院体检报告？
    精彩图片
    生态宜居 美丽洛阳【组...
    省运会社会组广播体操...
    英仙座流星雨惊艳登场...
    洛阳制甲师：复原冰冷...
    精彩热帖

    忙忙碌碌

    神都多丽人

    翠云阁的晚霞

    秋雨润石榴
    /芙蓉不及美人妆
    /洛阳老城采风
    /荷塘晨曲
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605