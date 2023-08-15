优化养老服务不妨从“暖胃”做起

丸子、饺子、包子、面条、红烧肉、烧茄子、排骨汤、葱油饼……60名老年人营养餐烹饪选手纷纷亮出绝活儿，一道道美食令人垂涎欲滴。看晚报，近日，2023年洛阳市养老护理员职业技能大赛、2023年洛阳市养老服务机构老年人营养餐大赛落下帷幕，这是我市养老机构首次进行“厨王争霸”，以赛提能的形式令人耳目一新。

丸子、饺子、包子、面条、红烧肉、烧茄子、排骨汤、葱油饼……60名老年人营养餐烹饪选手纷纷亮出绝活儿，一道道美食令人垂涎欲滴。看晚报，近日，2023年洛阳市养老护理员职业技能大赛、2023年洛阳市养老服务机构老年人营养餐大赛落下帷幕，这是我市养老机构首次进行“厨王争霸”，以赛提能的形式令人耳目一新。

俗话说，抓住一个人的胃，就能赢得一个人的心。这次大赛不禁让人想起电影《食神》中的经典桥段，在周星驰扮演的“前任食神”事业跌落谷底时，就是靠着一碗“又好吃又好玩”的撒尿牛丸，赢得养老院里的老年人竞相追捧，进而翻身重登“食神”之位。可见，“食神”评选，老年人的投票至关重要。

小饭碗里装着大民生。近年，基于老年群体行动、做饭不便等现实困难，我市以政府补贴为先导，通过设立邻里中心、社区食堂等一批公益为主的具有养老服务功能的机构，同时又通过政策福利积极扶持壮大了一批市场化养老机构，为老年人提供更多元、更优质的就餐选择。可以说，在让越来越多老年人吃上“一餐热乎饭”这方面，成效是有目共睹的。

养老机构好不好，能否真正吸引老年人，往往从饮食方面便可窥见一斑。这次我市组织养老服务机构间的营养餐大赛，就是从老年人关心的营养、搭配、口味、价格这些方面进行评比，考核养老服务机构厨师掌握的老年人营养餐的技艺和理念，通过赛事探寻如何做好“舌尖上的养老”，在实现养老服务从“有”到“优”的道路上更进一步。

此外，此次大赛还是展示我市养老技能人才队伍建设成果的重要窗口，是技能人才交流互动的重要平台。各家机构、各位能人各显身手，以比赛的形式引领更多专业技能人才投身到养老服务事业中，助推我们的养老服务队伍越来越大、水平越来越高、特色越来越足。

用心提升技能，用情进阶服务。聚焦老年人多样化就餐服务需求，让更多实惠可口的饭菜、精细周到的服务、宽敞明亮的环境、轻松愉悦的氛围走进老年人的生活，就能不断解锁老年人“舌尖上的幸福”，让老年人“暖胃”又暖心！(洛报融媒·洛阳网新闻观察员 洛谭)