洛阳警方开展国家网络安全宣传周法治日主题活动

今年9月11日至17日是第十届国家网络安全宣传周。14日，洛阳市公安局在周王城广场举行2023年国家网络安全宣传周法治日主题活动，推动“网络安全为人民、网络安全靠人民”理念深入人心，共同维护国家网络安全。

今年9月11日至17日是第十届国家网络安全宣传周。14日，洛阳市公安局在周王城广场举行2023年国家网络安全宣传周法治日主题活动，推动“网络安全为人民、网络安全靠人民”理念深入人心，共同维护国家网络安全。 今年9月11日至17日是第十届国家网络安全宣传周。14日，洛阳市公安局在周王城广场举行2023年国家网络安全宣传周法治日主题活动，推动“网络安全为人民、网络安全靠人民”理念深入人心，共同维护国家网络安全。 活动现场，洛阳市公安局网安部门通报了全市公安机关打击网络违法犯罪战果，通过设置展板、现场咨询、有奖问答等方式，宣传网络安全知识，引导广大市民提高网络安全意识与防护技能，营造风清气正的网络环境。 今年以来，洛阳警方网安部门以开展“护网2023”“净网2023”“豫筑平安”等系列专项行动为载体，深入推进网络违法犯罪专项打击整治，共立案侦办侵犯公民个人信息案件、黑客案件、组织考试作弊案件、非法利用信息网络案件38起，打击网络违法犯罪嫌疑人132名；持续推进互联网共治共享治理体系构建，坚决维护网络空间安全，累计监督检查1116次，责令限期整改558家次，查处违法行为619起，指导属地互联网企业屏蔽违法信息16633条、拦截违法网站、链接213个。 此外，洛阳警方网安部门还广泛开展网络安全进社区、进企业、进单位、进校园等系列宣传活动，针对不同群体，丰富宣传形式，推动网络安全理念深入人心，切实提高群众网络安全意识，有效提升了网络安全风险防范能力。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 程昊 曲薇 文/图）