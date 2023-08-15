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美到极致玉无瑕
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 珍宝档案  来源: 洛阳网 2023.09.14 08:44

　　●国宝嘉宾：白玉杯

　　●所处时代：曹魏

　　●器物规格：高11.5厘米

　　●出土时间：1956年

　　●出土地点：涧西区曹魏正始八年墓

　　●藏馆地点：洛阳博物馆珍宝馆

　　1956年7月，建筑工人在涧西区施工时，发现了一座古墓。古墓中出土的随葬品大部分是陶器，如陶罐、陶狗、陶猪等。就在考古人员以为这只是一个普通墓葬时，他们在古墓的前室，意外发现了一个沾满尘土的杯子。

　　经过细致的清洗，考古人员惊喜地发现，这居然是一件雕工精美、洁白无瑕的罕见白玉杯！它高11.5厘米，杯身呈直口筒状，底部是圆盘状矮足，大小类似于我们现在使用的小酒杯。它采用上好的新疆和田玉雕琢而成，做工精美，气质华贵，通体光素无纹，曲线流畅优美，给人一种“美到极致玉无瑕”的感受。在雕刻行业有句话叫“方易圆难”，可见雕刻这件如此圆润的玉杯难度之大。

　　在墓的前室，考古人员还发现了一组铁管。其中一根铁管上刻有“正始八年八月”的铭文，正始是曹魏时期曹芳的年号。曹芳是曹魏的第三位皇帝，也是曹操的曾孙。专家由此推论，这是三国曹魏时期的墓葬。

　　三国曹魏时期推行简葬，迄今为止，中国所发掘曹魏时期的墓葬出土玉器为数不多；而且，曹魏时期战乱频繁，中原与西域的贸易受到了严重影响，能够到达中原的和田玉非常稀少，这件白玉杯所用的玉料是和田玉中的极品，极为珍贵。

　　那么，拥有如此贵重玉器的墓主人会是谁呢？考古人员将与白玉杯同时出土的那组铁管复原后发现，这组铁管是古人用来搭帷帐的架子。帷帐，也就是我们今天用的帐篷。《周礼》中有记载，王公贵族凡是朝见、征伐、祭祀或办丧事，都要使用帷、幕等物品，普通百姓则没有这样的待遇。而这位墓主人还拥有当时罕见的白玉杯，因此，专家推断，这座墓的主人是曹魏时期的一位贵族；而且，这件白玉杯是一件实用器皿，而非丧葬玉器，就是说，它极可能是墓主人生前使用并珍爱的物品。（洛报融媒·洛阳网记者 孙晓华 通讯员 魏薇 文/图）
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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