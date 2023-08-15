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2023年国家网络安全宣传周洛阳市活动启动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.12 13:49

　　11日，2023年国家网络安全宣传周洛阳市活动启动，将以线上线下相结合的方式，引导社会公众提高网络安全意识和防护技能，共筑网络安全屏障。

　　市委常委、秘书长王军参加活动并讲话。他强调，要坚持正确思想引领，持续深入学习贯彻习近平总书记关于网络强国的重要思想，坚持网络安全和网络发展同步推进，增强网络安全的思想自觉、行动自觉，依法治理网络空间。要持续强化宣传普及，建立健全网络安全教育体系，开展网络安全宣传进基层“七进”活动，扩大覆盖面，提高影响力。要切实保障网络安全，各级各部门要培育积极健康的网络文化，互联网企业要为维护网络安全发挥应有作用，广大网民要做维护网络安全的积极践行者，各方合力提升网络安全防护能力，筑牢网络安全防线，为谱写新时代中原更加出彩的洛阳绚丽篇章提供可靠的网络安全保障。

　　2023年国家网络安全宣传周活动以“网络安全为人民，网络安全靠人民”为主题，于9月11日至17日在全国范围内开展。今年我市网络安全宣传周活动内容包括网络安全展、网络安全云上展馆、网络安全讲座、网络安全短视频征集以及网络安全知识、技能培训等。此外，我市还将开展校园日、电信日、法治日、金融日、青少年日、个人信息保护日等六大主题日活动。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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