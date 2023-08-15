6日，市委全面依法治市办专题会议召开，加快推进执行工作体系和工作能力现代化，助力全市经济社会高质量发展与社会和谐稳定。市委副书记、政法委书记杨骁出席会议并讲话。

6日，市委全面依法治市办专题会议召开，加快推进执行工作体系和工作能力现代化，助力全市经济社会高质量发展与社会和谐稳定。市委副书记、政法委书记杨骁出席会议并讲话。

会议传达学习了市委市政府主要领导有关批示精神，通报我市全面推进常态化府院联动、解决执行难、涉诉行政争议化解、涉法涉诉信访案件化解等工作情况，部署下一步重点工作。

杨骁指出，要牢牢把握党的领导这一根本保证，必须增强政治自觉，切实打牢绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠的思想根基。要深入贯彻落实《中国共产党政法工作条例》和省实施细则，进一步健全落实党领导政法工作的制度机制，提升党领导政法工作的制度化、科学化水平；进一步强化法治建设体制机制，健全和规范法治建设工作机构，确保法治建设各项部署和措施落到实处。

就解决执行难问题和涉法涉诉信访案件化解工作，杨骁强调，要全面推进解决执行难工作取得突破进展，进一步提高政治站位，深化思想认识，充分认清加强执行工作、切实解决执行难的重大意义，强化组织领导，形成整体合力，推进协作查控机制建设，完善失信被执行人联合惩戒机制，建立打击拒执犯罪长效机制，积极推动社会信用体系建设，纵深推动执行工作再创新业绩。要不断提升涉法涉诉信访案件化解实效，强化攻坚克难意识，用好案件评查和听证机制，严把质量关口，压实各级责任，扎实开展专项化解工作，深化思想认识，强化跟踪问效，切实减存量、控增量、防变量、消能量，为加快建强副中心、形成增长极，在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌提供坚强法治保障。

市领导张玉杰、徐哲、封勇参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 张继峰)