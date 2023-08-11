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徐衣显主持召开专题会议研究世客会城市交接筹备、节目策划和宣传创意等工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.04 08:34

徐衣显主持召开专题会议研究世客会城市交接筹备、节目策划和宣传创意等工作
突出主题叫响客家祖根品牌
传承文脉推动城市出圈出彩　

　　2日下午，市长徐衣显主持召开专题会议，研究世客会城市交接筹备、节目策划、宣传创意等工作，强调要深入学习贯彻习近平总书记关于文化传承发展的新思想、新观点、新论断，挖掘客家文化、弘扬祖根品牌，讲好“天下客家 循根洛阳”故事，圆满办好第33届世界客属恳亲大会。市政协主席孙延文参加会议。

　　今年11月，第32届世界客属恳亲大会将在赣州龙南举行，届时洛阳将与举办城市举行交接仪式。会议听取筹委会办公室、创作团队等工作汇报。徐衣显强调，要凝聚共识，突出主题定位。各级各部门要以铸牢中华民族共同体意识为主线，深入挖掘“客家人爱国爱乡、洛阳人思亲念亲”的精神内核，突出“客家回家、循根洛阳”主题，高标准筹办第33届世界客属恳亲大会，办出一届洛阳特色、华夏气派、国际水准的精彩盛会。要创意引领，增进情感认同。坚持传承性、唯一性、融合性、关联性，突出厚重历史、根亲文化、洛阳元素，完善宣传策划、节目创作方案，以高水平创意、高水准演绎，强化文脉延续、场景联动、民俗传承，增进客家人对洛阳客家祖根地的文化认同、情感认同。要无缝衔接，积极把握主动。市筹委会要加强与赣州市常态对接，学习筹办经验、完善工作方案、细化具体流程，倒排节点、精准调度，注重细节、无缝衔接，圆满完成大会交接仪式，确保第33届世客会顺利进入“洛阳时间”。要提升品质，持续出圈出彩。以筹办世客会为载体，加快建设客家特色小镇、客家文化广场、客家特色街区等重要地标，全力打造城市阳台、城市客厅等聚合空间，持续擦亮隋唐洛阳城、洛邑古城等文旅品牌，创造性做好文旅营销、品牌营销、城市营销，让洛阳“网红”变“顶流”、“出圈”更“出彩”。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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