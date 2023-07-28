赛事半程已夺4金！洛阳网球小将创佳绩

25日下午，河南省第十四届运动会青少年竞技组“交通银行杯”网球比赛进入第四个比赛日。

25日下午，河南省第十四届运动会青少年竞技组“交通银行杯”网球比赛进入第四个比赛日。经过3盘鏖战，洛阳小将纪韶洋、俞天宇携手击败焦作组合，夺得男子乙组双打比赛金牌。至此，本届省运会网球赛事过半，洛阳代表队以4金2银1铜的佳绩，领跑该项目奖牌榜。

洛阳小将纪韶洋、俞天宇夺得乙组男双金牌

当天的网球四强决赛跌宕起伏，四对乙组男双选手实力彼此不相伯仲，能否夺冠，不仅拼技术，更要拼心理。

半决赛上，洛阳选手与郑州选手狭路相逢。首盘比赛，纪韶洋、俞天宇二人展示出了扎实的底线攻防能力和网前截杀能力，以4：0的比分，直落4局，先赢一盘。第二盘比赛风云突变，逐渐找到比赛节奏的郑州选手，利用洛阳队非受迫性失误增多的机会，不仅保住了自己的两个发球局，而且还破掉了洛阳队的发球局，一举反客为主，取得3:0的优势。

如果再输一局，洛阳队将拱手输掉第二盘。关键时刻，纪韶洋、俞天宇两名10岁男孩看到了教练员孔令贤做出的手势：不要急，轻松上阵。

两名洛阳小将利用短短的局间休息，调整战术和心态。接下来，他们先是用稳定的大力发球，保住了第二个发球局，随后以极高的底线回球质量，破掉对手的发球局，将第二盘扳为2:3。此时，郑州队员的心理状态受到了影响，无论是一发成功率，底线相持的成功率，还是上网回球质量，均有所下降。而洛阳队则越战越勇，一鼓作气赢下后3局，以5:3上演惊天逆转，赢下第二盘。

下午的决赛同样精彩。面对实力强劲的焦作队，洛阳队第一盘以1：4落败。第二盘，背水一战的两位洛阳小将，在场外队友的助威声中放手一搏，用凶狠的发球和线路刁钻的回球，打得对手无力抵抗，并以4：0扳回一盘。按照本届省运会的规则，决胜盘将通过抢“10”局分出胜负，技术功底更扎实、心态更加稳定的洛阳队笑到最后，以10:7赢下第三盘，夺得这枚来之不易的金牌。

至此，洛阳队夺得4金2银1铜的佳绩，创下近几届省运会最好成绩：25日的男双金牌之外，前三天比赛上，洛阳选手杨熙佑、杜秦昊宇、苗伽彬、王启皓4人夺得男子丙组团体项目金牌；女子组合杜翊铭、曹婧怡二人为洛阳夺得丙组女双金牌；杨熙佑、杜秦昊二人还为洛阳夺得丙组男双金牌。此外，洛阳队还将乙组女双银牌、乙组男子团体亚军、乙组女子团体季军收入囊中。

26日起，各组别单打比赛将进入第二阶段，正式开启金牌的冲刺之旅。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图 通讯员 司马超）