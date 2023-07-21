洛阳柔道小将李鸿森：带伤参赛勇夺金牌

“教练，我一定要和您一起站在省运会的最高领奖台上，我做到了！”近日，河南省第十四届运动会青少年竞技组“交通银行杯”柔道比赛男子乙组55公斤级决赛上，16岁的洛阳小将李鸿森战胜商丘选手，为洛阳队赢得该项目金牌。领奖现场，当李鸿森面对教练员井方说出这句话时，这位培养了他近3年的教练感动得直掉眼泪。泪水里，既有井方对爱徒的心疼，更多的则是欣慰。

蓝色衣服选手为李鸿森

“教练，我一定要和您一起站在省运会的最高领奖台上，我做到了！”近日，河南省第十四届运动会青少年竞技组“交通银行杯”柔道比赛男子乙组55公斤级决赛上，16岁的洛阳小将李鸿森战胜商丘选手，为洛阳队赢得该项目金牌。领奖现场，当李鸿森面对教练员井方说出这句话时，这位培养了他近3年的教练感动得直掉眼泪。泪水里，既有井方对爱徒的心疼，更多的则是欣慰。

井方说，今年7月，李鸿森在一次训练时意外受伤，导致右胳膊肘部关节骨折。当时，距离参加省运会柔道比赛只有1个月的时间，完全恢复基本不可能，井方和李鸿森进行了详细的交流，想听听他的打算。

“鸿森和我说的第一句话，我记得很清楚，他说，教练，我行，我可以的，我要参加比赛。”井方说，考虑到日常训练强度比较大，一切要以运动员的身体健康为重，她又专门和李鸿森分析形势，让他好好考虑之后再做决定。最终，李鸿森仍然选择参赛。

就这样，李鸿森开始了一边康复、一边训练的日子，每天训练时间有8个小时。训练时，他在受伤部位贴上肌贴和固定绷带，保证发挥出正常竞技水平；训练一结束，他马上对受伤部位进行冰敷，避免出现大面积肿胀影响训练。“孩子太坚强了，缠绷带的时候拉扯到受伤部位，他疼得冒出了眼泪，嘴里也不吭一声。”提起这个场景，井方感慨不已。为了帮助李鸿森尽快康复，柔道队在保证日常科学膳食的基础上，还为他煲汤增加营养。

心态好、技术强、话不多、有夺金潜质——这是井方对李鸿森的评价。比赛当天，带伤出征的李鸿森先是一个侧摔险些获得“一本”直接胜出，随后和对手的缠斗中，他手脚并用使用“固技”，把对方背部按压在垫子上，最终战胜对手取得胜利。洛报融媒记者了解到，在上届省运会中，洛阳市柔道项目尚处于未组队状态，李鸿森所在的洛阳文化旅游职业学院体育学院柔道队成立于2019年，短短四年，洛阳由成绩空白跻身至河南省第一集团军，并在此次省运会上填补了洛阳柔道项目近两届省运会没有成绩的空白。

眼下，已经结束省运会比赛项目的李鸿森已经投入到了新一轮的集训中，备战其他赛事。井方告诉洛报融媒记者，李鸿森的目标很明确，在柔道运动员的道路上不断前行，努力走到更高更远的地方。“作为他的教练，我会一直支持他，鼓励他，力争取得更大的进步。”她说。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 文/图)