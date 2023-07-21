古韵悠长千年景，流光溢彩洛阳城。昨日晚上，以“奋进河南新时代 健康中原更出彩”为主题，河南省第十四届运动会暨第八届残疾人运动会在隋唐洛阳城国家遗址公园隆重开幕。作为国内首次在历史遗址上举办的大型运动会开幕式，本届省运会开幕式以城市为背景、以遗址为舞台，彰显了古都洛阳的文化自信和创新活力。

开幕式盛况空前

奋进河南新时代 健康中原更出彩

河南省第十四届运动会暨第八届残疾人运动会在洛阳隆重开幕

楼阳生宣布开幕 王凯致开幕词

江凌致欢迎词 陈星、苏晓红、宋争辉、孙运锋、霍金花等出席

古韵悠长千年景，流光溢彩洛阳城。昨日晚上，以“奋进河南新时代 健康中原更出彩”为主题，河南省第十四届运动会暨第八届残疾人运动会在隋唐洛阳城国家遗址公园隆重开幕。作为国内首次在历史遗址上举办的大型运动会开幕式，本届省运会开幕式以城市为背景、以遗址为舞台，彰显了古都洛阳的文化自信和创新活力。

省委书记楼阳生出席开幕式并宣布运动会开幕，省长王凯致开幕词。

大会组委会主任、省委常委、洛阳市委书记江凌致欢迎词。省委常委、省委秘书长陈星，省人大常委会副主任苏晓红，副省长宋争辉、孙运锋，省政协副主席霍金花，国家体育总局科教司司长陈志宇、中国残疾人联合会体育部副主任勇志军等出席。

洛阳市市长徐衣显主持开幕式。省体育局局长马宇峰、省残联理事长孟令武等省直有关部门负责同志，以及山西省运城市、临汾市，陕西省渭南市、铜川市等友好城市代表出席开幕式。洛阳市领导杨骁、孙延文等参加开幕式。

洛阳代表团方队入“城”

20时，在寓意“古都T台”的主舞台上，“日晷”缓缓升起。时光流转，穿越十三朝历史，定格今日今时，开幕式盛大启幕。伴随着《歌唱祖国》的童声合唱，8名国旗护卫队队员护卫国旗进入会场。全体起立，在雄壮的中华人民共和国国歌声中，五星红旗冉冉升起。随后，迎宾舞者手持宫灯宫扇盛装列队，迎接省运会、省残运会会旗和来自全省的22个代表团方队依次入“城”。

王凯代表省委省政府对运动会的举办表示热烈祝贺，向出席开幕式的各界朋友表示诚挚欢迎，向全体运动员、教练员、裁判员及工作人员表示亲切问候。他说，近年来，河南深入贯彻习近平总书记关于体育的重要论述，不断加快体育河南建设步伐，竞技体育捷报频传，体育产业蓬勃发展，全民健身公共服务体系日益完善。本届运动会是党的二十大后我省举办的规模最大、影响最广、参与人数最多的综合性运动会，是展示中原儿女精神风貌、检阅全民健身发展成果的重要舞台。希望广大运动员弘扬中华体育精神，在赛场上尽力展示运动天赋、尽情书写奋斗故事。希望组委会和洛阳市精心组织、热情服务，办成一届具有中原特色、彰显时代风采的体育盛会。希望各级党委、政府和广大体育工作者再接再厉，不断掀起全民健身热潮，让亿万河南人民动起来、乐起来、强起来。要以本届运动会举办为契机，进一步激发昂扬向上的精气神，汇聚砥砺奋进的正能量，在锚定“两个确保”、深入实施“十大战略”中“争金夺银”，在推进中国式现代化建设河南实践中再立新功。

江凌在致欢迎词时说，在全面推进中国式现代化的伟大时代承办这届运动会，我们深感使命重大而光荣。洛阳深入贯彻习近平总书记关于建设体育强国的重要论述，认真落实省委关于建设体育河南的部署要求，精心做好各项筹备工作，努力兑现“当好东道主、办好省运会”的郑重承诺，这届运动会一定会成为创造新赛绩的体育盛会。洛阳将充分用好举办省运会的效应，推动群众体育、竞技体育和体育产业蓬勃发展，让人民群众在体育运动中增强体质、享受乐趣、收获幸福；将把锚定“两个确保”、实施“十大战略”作为更大赛场，将体育运动的激情转化为重振洛阳辉煌的磅礴力量，为加快推进现代化河南建设作出新的更大贡献。

在全场瞩目中，楼阳生宣布河南省第十四届运动会暨第八届残疾人运动会开幕。顿时，焰火绽放、欢声雷动。

随后，全体起立，升河南省运动会会旗、河南省残疾人运动会会旗，奏唱会歌。运动员、裁判员代表进行了宣誓。

开幕式美轮美奂

开幕式后，主题为“相逢·神都”的文艺演出华彩上演。整场演出分为《解码溯源》《邂逅文脉》《精神传递》《击掌未来》4个篇章，以当代青年的视角，带着对宇宙和历史的无限思索，触摸中华文明的初始密码，展现两河交汇、隋唐运河、丝路往来的繁华景象，为广大观众呈现了一场古今辉映、美轮美奂的文化盛宴。

21时26分，2020年东京奥运会场地自行车女子团体竞速赛洛阳籍奥运冠军鲍珊菊，河南首位残奥会金牌获得者、濮阳籍残奥会冠军赵学恩奔跑到舞台中央。“日晷”再次升起，二人一起点燃河南省第十四届运动会暨第八届残疾人运动会的圣火。激昂欢快的主题曲音乐响起，奥运冠军邓亚萍、歌手孙楠和两位年轻的河南籍世界冠军共同唱响本届运动会主题曲《最美的相逢》。吉祥物人偶和演员们一起载歌载舞，在焰火和欢歌声中将开幕式文艺表演推向高潮。

河南省第十四届运动会暨第八届残疾人运动会由省政府主办，设青少年竞技组、学生组和社会组3个组别，直接参赛人数近5万。青少年竞技组设24个大项600多个小项，是我省历届省运会赛事项目设置最多的一届；学生组分为大学生组和中学生组，大学生组设17个大项，中学生组设15个大项；社会组共设32个大项，其中省辖市组设19个大项120余个小项，省直和中央驻豫单位组设13个大项30个小项。目前，各组别比赛陆续进行。据悉，闭幕式将于8月28日晚举行。

激情点燃梦想，拼搏铸就辉煌。让我们相逢神都，尽享体育盛会的快乐、体验古都洛阳的风采。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 白云飞 孙小蕊 见习记者 赵晨熹)