省十四运会青少年竞技组射箭比赛开弓

17日至18日，河南省第十四届运动会青少年竞技组射箭比赛在洛阳市宜阳县进行了前两个比赛日的争夺。
17日至18日，河南省第十四届运动会青少年竞技组射箭比赛在洛阳市宜阳县进行了前两个比赛日的争夺。
17日至18日，河南省第十四届运动会青少年竞技组射箭比赛在洛阳市宜阳县进行了前两个比赛日的争夺。
共有来自全省13支代表队的116名男、女选手报名参加。根据年龄，本次比赛分为甲、乙、丙三个组别，共设15枚金牌。甲组参赛选手年龄要求不超过23岁，乙组选手要求不超过18岁，丙组选手则要求不超过14岁。洛阳代表队此次派出8名男选手和5名女选手向各项目奖牌发起冲击。
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