河南省运会全民七彩健步走活动拉开帷幕

“七色彩虹”正在向定鼎门汇聚！作为河南省第十四届运动会暨第八届残疾人运动会的序章活动，18日下午4时，全民七彩健步走活动正式拉开帷幕。
“七色彩虹”正在向定鼎门汇聚！作为河南省第十四届运动会暨第八届残疾人运动会的序章活动，18日下午4时，全民七彩健步走活动正式拉开帷幕。
“七色彩虹”正在向定鼎门汇聚！作为河南省第十四届运动会暨第八届残疾人运动会的序章活动，18日下午4时，全民七彩健步走活动正式拉开帷幕。
来自各行各业、不同年龄的2200名运动爱好者聚集在一起，身穿赤橙黄绿青蓝紫七色服装，共同向终点定鼎门广场汇合，最终聚成一片彩色的海洋。
据悉，本次活动有四条步行线路及三条自行车骑行线路，出发地点分别为市民之家、市体育中心、洛阳博物馆、863创智广场、龙门石窟、牡丹广场、应天门广场。在抵达定鼎门广场后，参与者们还将进行丰富多彩的互动游戏，为晚上即将举行的开幕式预热。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 孙小蕊 见习记者 赵晨熹 文/图)
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